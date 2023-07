W sobotę, po trzyletniej przerwie, powróciła linia tramwajowa 41 łącząca Łódź z Pabianicami. Remont trasy kosztował 186 mln zł, przy czym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Łódzkiego wyniosło 87,9 mln zł, a 11,8 mln zł pochodziło z budżetu państwa.

Po trzyletniej przerwie spowodowanej remontem na trasę powrócił tramwaj linii 41, kursujący z pętli przy ul. Wiejskiej w Pabianicach do pl. Niepodległości w Łodzi.

"Jeszcze w 2018 roku, po otwarciu ofert w ramach przetargu, okazało się, że znacząco przekraczają one możliwości finansowe miasta. Wydawało się, że projekt przebudowy tramwaju trzeba będzie odłożyć. Dopiero interwencja marszałka Grzegorza Schreibera: przesunięcia w ramach pieniędzy unijnych i wynegocjowanie dodatkowego wsparcia z ministerstwa, umożliwiło realizację prac. Ostatecznie przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, które wyniosło 87,9 mln zł, oraz dodatkowych 11,8 mln zł z budżetu państwa, można było realizować prace" - przypomniano w informacji przesłanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Na trasie między Łodzią i Pabianicami rzebudowany został cały układ torowy, wzdłuż stanęły nowe słupy trakcyjne, powstały przystanki i odnowiona została pętla tramwajowa przy ul. Wiejskiej. W centrum Pabianic utworzony został też wspólny pas autobusowo-tramwajowy. Przystanki mają podwyższone perony, przy części z nich stanęły tablice informacyjne.

Co drugi kurs odbywa się tramwajem niskopodłogowym. Pierwszy tramwaj po przerwie wyruszył do Pabianic z pl. Niepodległości w Łodzi w sobotę o godz. 3.40. Kurs do pętli przy ul. Wiejskiej trwa niewiele ponad 40 min. W dni powszednie "41" będzie kursować co 24 minuty.

Linia tramwajowa z Łodzi do Pabianic istnieje od 1901 roku.