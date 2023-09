Pod torami kolejowymi linii Łódź – Koluszki w Gałkowie otwarto tunel drogowy za ponad 23 mln zł. O inwestycji, która powstała we współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych i Urzędu Gminy Koluszki poinformował w komunikacie Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

W Gałkowie bezpieczny i sprawny przejazd pod torami linii Łódź - Koluszki zapewnia nowy tunel drogowy za ponad 23 mln zł. Inwestycja powstała we współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Urzędu Gminy Koluszki. Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpiło przejazd kolejowo-drogowy w poziomie szyn. Kierowcy, którzy do niedawna spędzali bardzo dużo czasu przed zamkniętymi rogatkami oddzielającymi Gałków Duży i Gałków Mały, teraz pokonują tory wygodnie i bezpiecznie.

"Budowa tunelu drogowego pod linią kolejową w Gałkowie to inwestycja, która wpisuje się w działania Ministerstwa Infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa przez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Dzięki współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i władz samorządowych zarówno pasażerowie kolei, jak również kierowcy, rowerzyści i piesi mogą korzystać z bezpieczniejszej komunikacji na styku drogi i torów" - podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Szerokość tunelu wynosi ponad 11 m, długość przejazdu pod układem torowym to 28 m. W tunelu, nad którym znajduje się pięć torów poprowadzona została jezdnia o szerokości 7 m oraz wytyczony został ciąg pieszo-rowerowy. Wartość inwestycji to ok. 23,6 mln zł netto, w tym wkład Gminy Koluszki wyniósł ok. 8,4 mln zł netto, powiatu łódzkiego wschodniego 3,8 mln zł netto, a PLK SA ok. 11,4 mln zł netto. Zadanie dofinansowano ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W woj. łódzkim w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" wybudowano już wiadukt drogowy nad torami w Skierniewicach, a jeszcze w tym roku oddany zostanie tunel drogowy pod torami w Andrespolu k. Łodzi. Na sieci kolejowej wybudowanych zostanie ponad 20 bezkolizyjnych obiektów. Cały projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma wartość ok. 268 mln zł netto.

W ostatnich latach na terenie województwa łódzkiego PLK zbudowały również bezpieczne przejścia podziemne dla pieszych, m.in. w Łowiczu, Pabianicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu.

Bezpieczne skrzyżowania powstają także w ramach innych projektów Krajowego Programu Kolejowego m.in. na modernizowanych liniach: Poznań - Warszawa, Kraków - Rzeszów, Warszawa - Białystok i Warszawa - Lublin. Inwestycje są współfinansowane ze środków budżetowych oraz w ramach projektów unijnych.