PKP PLK podpisały umowę na zaprojektowanie modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w woj. łódzkim. Dzięki inwestycji za 662 mln zł realizowanej w ramach programu Kolej plus, Bełchatów zyska bezpośrednie połączenie z Łodzią.

Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa" podpisano w poniedziałek na nieczynnym obecnie przystanku kolejowym Bełchatów Miasto.

To kolejny krok do odbudowy istniejącej linii kolejowej nr 24, dzięki czemu do Bełchatowa po ponad 20 latach mają wrócić pociągi pasażerskie. Obecnie do piątego pod względem liczby mieszkańców miasta w woj. łódzkim dojeżdżają jedynie pociągi towarowe, obsługujące m.in. Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów oraz elektrownię. Linia ma być gotowa do 2029 roku.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, odbudowa linii kolejowej między Bełchatowem i Piotrkowem Tryb. i jej wydłużenie realizowana będzie w ramach rządowego programu Kolej plus, który ma przyczynić się do rozwoju infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Poinformował, że na 35 inwestycji w całym kraju trafi w sumie ponad 13,5 mld zł.

"Dzięki temu również na terenie woj. łódzkiego możemy takie inwestycje zobaczyć. Za sprawą modernizacji istniejącej linii oraz budowy nowego odcinka do Bogumiłowa, mieszkańcy powiatów piotrkowskiego i bełchatowskiego oraz gmin położonych wzdłuż trasy, które zresztą składają się na tę inwestycję, zyskają połącznie kolejowe do Łodzi" - powiedział Bittel.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną ok. 34 km jednotorowej linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Zarzecze oraz wybudowany ok. 7 km odcinek między Zarzeczem a Bogumiłowem. Trasa zostanie zelektryfikowana. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po niej z prędkością 120 km/h, a w przyszłości do 160 km/h. Szacuje się, że po przebudowie linii czas przejazdu z Bełchatowa do Piotrkowa Trybunalskiego wyniesie 22 minuty, a do stolicy województwa łódzkiego - 1 godz. 26 minut.

Mieszkańcy zyskają też lepszy dostęp do kolei dzięki budowie siedmiu nowych przystanków kolejowych: Wola Krzysztoporska, Korczew, Bełchatów Miasto, Kurnos, Zarzecze, Trząs, Bogumiłów.

Pociągi pasażerskie do Bełchatowa przestały dojeżdżać w 2000 roku i - jak przekonywał wicemarszałek woj. łódzkiego Zbigniew Ziemba - podpisanie dokumentów dot. przywrócenia ruchu osobowego między Bełchatowem i Piotrkowem Tryb. to epokowe wydarzenie dla mieszkańców tej części regionu.

"Ważne, żeby mieć odpowiednio zdiagnozowane potrzeby mieszkańców naszego regionu. Te potrzeby przekładamy na plany i projekty. Dziś idea materializuje się. Nie ma wątpliwości, że działania w ramach projektu Kolej plus, który otwiera nasz region w miejscach będącymi dotychczas wykluczonymi komunikacyjnie - tak jak np. Bełchatów - są realizowane z wielką pieczołowitością. Wspólny sukces jest również wyrazem współpracy" - zaznaczył.

Szacowana wartość całej inwestycji to 662 mln zł, w tym wkład własny samorządów to 99,2 mln (Województwo Łódzkie - 38,1 mln, miasto Bełchatów - 30,6 mln, Kleszczów - 24,5 mln, gmina Bełchatów - 5 mln, gmina Wola Krzysztoporska - 1 mln).

"Program Kolej plus to ponad 1200 km linii modernizowanych i odnawianych oraz 200 km zupełnie nowych linii. Brzegowe wymogi programu to minimum cztery pary pociągów pasażerskich na dobę zagwarantowane przez organizatora przewozów, przez minimum pięć lat. Te warunki zostały spełnione i dlatego możemy dziś podpisać umowę na projektowanie" - powiedział wiceprezes PKP PLK Mirosław Skubiszyński.

Umowa z wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy opiewa na ok. 15,5 mln zł netto.

To jeden z trzech projektów w woj. łódzkim do realizacji w ramach rządowego programu Kolej plus. W czerwcu podpisano umowę na zaprojektowanie nowej linii Chorzew Siemkowice - Wieluń. Trzecią inwestycją jest modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna. Łączna wartość inwestycji, które zrealizowane zostaną w Łódzkiem to 1,25 mld zł, z czego 1,05 mld zł to dofinansowanie rządowe.