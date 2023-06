Ponad 22 mln zł z budżetu woj. łódzkiego zostaną przeznaczone na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - poinformował we wtorek Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dofinansowania przyznano ponad 150 gminom w regionie.

"Wszystkie samorządy, które wystąpiły o wsparcie, otrzymają je. To ważne zadanie samorządu województwa łódzkiego. Każdego roku pomagamy rolnikom, bo chcemy, by mogli jak najszybciej dojechać do swoich pól, a produkty rolne jak najszybciej mogły trafić do konsumentów" - podkreślił członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński.

Jak podały służby marszałka województwa, przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów woj. łódzkiego. Dzięki przekazywanym funduszom każdego roku utwardzane są setki kilometrów dróg na terenach wiejskich. Ich modernizacja ułatwia rolnikom dojazd sprzętem rolniczym do użytkowanych gruntów i wywóz produktów.

W tym roku zarząd regionu przyznał łącznie ponad 22 mln zł na wykonanie 114 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ponad 150 gminach w woj. łódzkim. Umowy na dofinansowanie inwestycji z władzami gmin i powiatów mają zostać podpisane do końca czerwca, a zadania realizowane do końca października.

Przed rokiem samorząd woj. łódzkiego przekazał ponad 21 mln zł na wykonanie 125 km dróg dojazdowych do pól. W 2021 r. - prawie 23 mln zł na 152 km dróg, w 2020 - ponad 21 mln na 119 km, a w 2019 przyznano na ten cel ponad 17,5 mln.