Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwsze konkursy na pieniądze unijne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Do rozdysponowania jest ponad 500 mln zł - większość na naukę i zwiększenie kompetencji pracowników.

"Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwsze konkursy na pieniądze unijne w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027. Od razu poszły w ruch ogromne pieniądze, bo do rozdysponowania jest ponad pół miliarda złotych; większość na naukę i zwiększenie kompetencji pracowników" - poinformował we wtorek Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Największa kwota - ponad 135 mln zł - przewidziana jest na "Usługi rozwojowe dla pracowników". Samorządy, szkoły i uczelnie, ale także przedsiębiorstwa, instytucje wspierające biznes i organizacje społeczne mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów mających na celu rozwój zawodowy ich pracowników.

Niewiele mniej, bo 105 mln zł, przeznaczono na kształcenie zawodowe. Z tych pieniędzy mają skorzystać nauczyciele, obecni i przyszli uczniowie szkół zawodowych w Łódzkiem, a także same placówki, które zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dwa konkursy wykorzystujące Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji skierowane są do 35 gmin z regionu bełchatowsko-piotrkowsko-sieradzkiego. Jeden dotyczy dofinansowania infrastruktury edukacyjnej; 15 mln zł przeznaczone zostanie m.in. na budowę i modernizację obiektów wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia zawodowego.

Dwa razy większa kwota z tego funduszu - 30 mln zł - wydana zostanie na konkurs zatytułowany "Społeczeństwo w transformacji". Jak podał Urząd, chodzi o tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego mające na celu dostosowanie do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki.

Zarząd regionu ogłosił też konkursy w ramach tzw. Zielonego Łódzkiego. Na projekty dotyczące "Gospodarki w obiegu zamkniętym" przewidziano 100 mln zł. Do 11 sierpnia przyjmowane są pomysły na inwestycje w zakresie selektywnego zbierania odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu, a także inwestycje mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów oraz promujące ponowne ich użycie.

Pomyślano również o zapobieganiu klęskom i katastrofom spowodowanym zmianami klimatu. Zarezerwowano na ten cel 40 mln zł; o dotacje mogą ubiegać się głównie samorządy, instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną, a także ochotnicze straże pożarne, WOPR-y i parki krajobrazowe. Pieniądze mają być przeznaczone na ochronę przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo, a także zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych.

Szczegóły na temat bieżących konkursów można znaleźć na stronie rpo.lodzkie.pl.