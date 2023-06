W Piaskach Bankowych (Łódzkie) rozpoczęła się budowa biogazowni o mocy 2 MW, produkującej prąd z odpadów komunalnych. Inwestycja za ponad 50 mln zł to efekt wspólnego projektu badawczo-rozwojowego firmy Varitex i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Łódzka firma Varitex poinformowała w czwartek o rozpoczęciu budowy swojej pierwszej biogazowni o mocy 2 MW, produkującej prąd z odpadów komunalnych. Obiekt powstaje w Piaskach Bankowych w woj. łódzkim. Budowę poprzedziły badania prowadzone wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Biogazownia zostanie oddana do użytku w tym roku.

"Nasza inwestycja wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Przetworzone odpady pozwolą wygenerować energię i ciepło, zamiast zalegać na wysypisku, po czym w formie pofermentu wrócą na pola jako nawóz. Instalacja pozwoli na redukcję odpadów komunalnych w regionie oraz rocznie zmniejszy emisję CO2 o 13 ton, a także SO2 o ponad 12 ton" - wyjaśnił prezes firmy Varitex Michał Ulacha.

Jak wskazał prof. dr hab. inż. Andrzej Białowiec z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wspólny projekt badawczo-rozwojowy jest przykładem tego, jak współpraca nauki i biznesu może mieć korzystny wpływ na środowisko. Dzięki niemu opracowano innowacyjną metodę przetwarzania biomasy, pozwalającą zwiększyć ilość pozyskiwanego z niej metanu.

Instalacja będzie mogła przetworzyć do 33 tys. ton odpadów rocznie. Wytworzony z nich metan po spaleniu wygeneruje około 16 GWh energii elektrycznej. Jest to ilość pozwalająca zasilić ponad 8 tys. gospodarstw domowych.

Podczas spalania biogazu oprócz energii powstaje również ciepło. Wykorzystywane jest ono w procesie technologicznym m.in. do ogrzewania zbiorników fermentacyjnych. W przyszłości firma Varitex zamierza zagospodarować jego nadwyżki np. do suszenia masy pofermentacyjnej. Pozostałości po fermentacji stosowane są w rolnictwie jako bogaty w składniki odżywcze nawóz. Poferment będzie dostarczany do lokalnych rolników.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 50 mln zł, z czego 19,5 mln to dotacja przyznana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach działania na rzecz obniżenia ilości bioodpadów w regionie; reszta to środki własne.

Zgodnie z danymi Eurostatu, odpady komunalne stanowią 27 proc. wszystkich odpadów produkowanych w UE. Ponad 40 proc. z nich to substancje biodegradowalne nadające się do przetworzenia. Do 2030 r. wszystkie państwa wchodzące w skład UE mają przetwarzać co najmniej 60 proc. produkowanych rocznie odpadów komunalnych oraz zmniejszyć o 50 proc. ilość śmieci nienadających się do recyklingu.