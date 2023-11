Biznes i technologie

Łódzkie: Ruszyły połączenia autobusowe ŁKA na linii Zelów - Łask

Autor: PAP

Data: 12-11-2023, 08:51

W niedzielę uruchomiono linię Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA na trasie Zelów - Łask w woj. łódzkim. To pierwsze z regularnych połączeń, które mają dowozić mieszkańców mniejszych miejscowości w Łódzkiem do stacji kolejowych. Do końca roku przejazdy autobusami będą bezpłatne.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP