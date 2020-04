Łódzkie: Świadczenia postojowe trafią na konta 4,7 tys. przedsiębiorców

MRiRW: Polska skierowała do KE wnioski o pilne działania w sektorze rolnym

"W naszym województwie pierwsze środowe przelewy z tytułu świadczenia postojowego trafią do przeszło 4,7 tys. osób. Łącznie wypłacimy prawie 6,5 mln zł" - poinformowała PAP rzeczniczka łódzkiego ZUS Monika Kiełczyńska.

Najwięcej pieniędzy zostanie przelanych do przedsiębiorców na terenie obsługiwanym przez I Oddział ZUS w Łodzi, gdzie do ponad 2,2 tys. osób trafi łącznie ponad 4,4 mln zł oraz przez II Oddział ZUS w Łodzi, gdzie wypłaconych zostanie 1,5 tys. świadczeń na 3,1 mln zł. Z kolei na obszarze obsługiwanym przez Oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim na konta przedsiębiorców trafi 914 świadczeń na kwotę 1,8 mln zł.

Jak przypomniała Kiełczyńska, wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo. Informacji na ich temat udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń dostępni na infolinii ZUS - tel. 22 560 16 00.

"Zachęcamy do składania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspiesza ich obsługę" - dodała.

Łódzki ZUS uruchomił też dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców pod numerami 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03. Dostępny jest również numer tel. 22 290 87 01 - obsługa w sprawie świadczeń z tytułu kwarantanny lub izolacji oraz zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, które weszły w życie na początku kwietnia, przewidują, że przedsiębiorcy mogą złożyć w ZUS wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.

Według ZUS do 14 kwietnia złożono ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowej dla samozatrudnionych, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

Jak podała prezes ZUS Gertruda Uścińska prezes ZUS, w pierwszej kolejności świadczenia postojowe w wysokości łącznie ponad 172 mln zł zostaną przelane na konta 86,2 tys. osób.