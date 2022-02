Łódzkie: utrudnienia z powodu protestów rolników AgroUnii

W kilku miejscach na drogach woj. łódzkiego rozpoczął się protest rolników z AgroUnii. Poważne utrudnienia, a w tym zablokowane mogą być m.in.: dk 12 we Wróblewie, dk 14 w Strykowie, dk 72 k. Jeżowa, dk 70 w Sierakowicach i Nieborowie oraz centrum Łodzi, gdzie zamierzają dojechać rolnicy.

Autor: PAP

Data: 09-02-2022, 10:22

Rolnicy z AgroUnii protestują pod hasłem: "Nie będziemy umierać w ciszy"; fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

AgroUnia: Blokady dróg

To część ogólnopolskiego protestu rolników z AgroUnii. Drogi mają być blokowane w środę w ok. 50 miejscach w całym kraju, w tym co najmniej siedmiu w woj. łódzkim. Protestujący planują blokady dróg, mają też spowalniać ruch, jeżdżąc powoli ciągnikami rolniczymi. Chcą dojechać do dużych miast, w tym Łodzi.

Jak poinformował Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poważnych ograniczeń w ruchu należy spodziewać się na dk 12 we Wróblewie (pow. sieradzki), gdzie po godz. 9 rolnicy ruszyli w stronę Łodzi. Pojadą dk 12, a następnie dw 482 przez Zduńską Wolę, Łask, Pabianice (dk 71) do Ksawerowa Łódzkiego i dalej ulicami Łodzi do centrum.

W tym przypadku podróżującym na odcinku Łódź - Sieradz, w celu uniknięcia nieplanowanych postojów, GDDKiA rekomenduje przejazd drogą ekspresową S8.

Wkrótce rozpocznie się też blokada dk 72 w Strzelnie k. Jeżowa w pow. brzezińskim, między Łodzią a Rawą Mazowiecką, gdzie gromadzą się rolnicy. Ma ona potrwać do godz. 17. Zaleca się omijanie tego odcinka dk 72 autostradą A2 (z uwzględnieniem blokady węzła Skierniewice).

Od godz. 10 protestujący planują przejazd dk 14. Wyjadą z parkingu przy zalewie w Strykowie w kierunku Łodzi. Kierowcy mogą uniknąć jazdy w korku, korzystając z autostrady A2 - między węzłami Stryków i Łódź Północ i analogicznie w przeciwnym kierunku.

Również o godz. 10 ma rozpocząć się przejazd maszyn dk 70 z miejscowości Sierakowice Prawe w powiecie skierniewickim, w kierunku Łowicza. Pojazdy będą zawracały na rodzie węzła Skierniewice na autostradzie A2. Druga grupa protestujących będzie jechała od strony Łowicza, z Nieborowa - i spotka się z pierwszą na węźle Skierniewice. Tym samym - węzeł może być długi czas zablokowany. Jadący autostradą A2 w okolice Łowicza i Skierniewic powinni z niej zjeżdżać na sąsiednich węzłach: Łowicz lub Wiskitki i dojechać do celu drogami lokalnymi.

Od godz. 11.20 utrudnienia mogą wystąpić na dk 60 i dk 92 w Strzelcach w pow. kutnowskim. Ciągniki mają ruszyć spod kościoła w Strzelcach i poruszać się do Kutna i dalej dk 92 do ronda, gdzie maszyny będą zawracały. Poruszający się trasą dk 92 między Krośniewicami i Kutnem mogą ominąć zablokowany odcinek drogi jadąc dk 91 do węzła Emilia, dalej autostradą A2 do węzła Łódź Północ i powrót na dk 92 autostradą A1.

Możliwy jest także przejazd maszyn rolniczych drogami lokalnymi i drogą wojewódzką 713 spod OSP w Czarnocinie (pow. tomaszowski) do Łodzi.

"Nie będziemy umierać w ciszy"

Akcja ma się zakończyć ok. godz. 17, po czym protestujący mają również wracać podanymi trasami, co także będzie się wiązało z utrudnieniami. Nie można również wykluczyć zmian w godzinach i trasach przejazdu protestujących.

Rolnicy z AgroUnii protestują pod hasłem: "Nie będziemy umierać w ciszy". Jak tłumaczył na poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie lider ruchu Michał Kołodziejczak rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo polski rząd "nie radzi sobie z obecną sytuacją".

"Problemy są różne: nieopłacalna cena za świnie, wysokie ceny nawozów, niezapłacone odszkodowania za suszę, bezkarność oszustów, którzy kradną mleko, zboże czy jabłka, dyktatura supermarketów, niekontrolowany przywóz żywności z zagranicy, zadłużenie polskiej wsi, brak rozwiązań i ubezpieczeń w sytuacjach kryzysowych takich jak: choroby zwierząt - ASF, ptasia grypa, czy klęski żywiołowe - grad, ulewy, przymrozki" - zaznaczono w zapowiedzi protestów.