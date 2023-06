W Andrespolu i Gałkowie, na linii Koluszki - Łódź Fabryczna, wybudowano wiadukty kolejowe, na których są już nowe tory i sieć trakcyjna. Nadal prowadzone są prace w części drogowej inwestycji o łącznej wartości ok. 53 mln zł, realizowanych przez PKP PLK wraz z samorządami.

"W Andrespolu, przy przystanku Bedoń, oraz w Gałkowie przy utrzymanym ruchu pociągów wybudowano nowe wiadukty kolejowe dla dwóch linii: Łódź Fabryczna - Koluszki oraz Łódź Kaliska - Dębica. Na obiektach ułożono tory oraz wywieszono sieć trakcyjną. Składy pasażerskie i towarowe korzystają ze wszystkich torów znajdujących się na wiaduktach. Przejazdy pociągów będą sprawniejsze, ale zakończenia inwestycji dla zachowania bezpieczeństwa na obszarze robót prędkość pociągów będzie ograniczona" - poinformowało PKP PLK w piątek.

Jak podaje spółka, w Andrespolu postępuje przebudowa sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, pogłębianie wykopu pod torami dla przyszłej jezdni oraz budowa pochylni i schodów dla pieszych łączących perony z tunelem. Realizowane są prace przy systemie odwodnieniowym. Na czas prac podróżni i mieszkańcy mają do dyspozycji przejście w poziomie szyn, co umożliwia korzystanie z peronów przystanku Bedoń. Dla samochodów wyznaczono trasy objazdowe.

Z kolei w Gałkowie wykonano już główny przekop pod wiaduktem. Kontynuowana jest budowa ścian oporowych przy drogach dojazdowych. Wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej powstają żelbetowe ściany. Budowana jest pochylnia dla pieszych. W sąsiedztwie obiektu przygotowywany jest zbiornik retencyjny.

Zgodnie z komunikatem PKP PLK, wartość inwestycji w Gałkowie to ok. 23,6 mln zł, w tym wkład gminy Koluszki to ok. 8,4 mln zł, powiatu łódzkiego wschodniego 3,8 mln zł, a PLK ok. 11,4 mln zł. W Andrespolu wartość inwestycji to ok. 29,9 mln zł. PLK przeznaczą 18,6 mln zł, Gmina Andrespol 11,3 mln zł. Zadania dofinansowane są ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane zakończenie inwestycji w Gałkowie nastąpi w III kwartale, a w Andrespolu w IV kwartale.

W Łódzkiem w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" wybudowano już wiadukt drogowy nad torami w Skierniewicach. Na sieci kolejowej wybudowanych zostanie ponad 20 bezkolizyjnych obiektów. Cały projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma wartość ok. 260 mln zł.