Biznes i technologie

Łódzkie: Więcej badań mammograficznych dla kobiet w średnim wieku i powyżej 70 lat

Autor: PAP

Data: 07-11-2023, 20:00

Od początku listopada poszerzyła się grupa kobiet objętych programem profilaktyki raka piersi. Bezpłatną mammografię będą mogły teraz wykonać kobiety w wieku od 45 do 74 lat - do tej pory z tych bezpłatnych badań korzystały pacjentki w wieku od 50 do 69 lat.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP