Zakończyły się warte ponad 100 mln zł inwestycje na dwóch ważnych dla woj. łódzkiego zbiornikach wodnych. Nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach powstał teren rekreacyjno-wypoczynkowy m.in. z promenadą, molo i placem zabaw. Z kolei na zbiorniku Jeziorsko zmodernizowano jaz i tamę.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

Kompleksowy remont jazu przelewowo-upustowego w zaporze czołowej na zbiorniku Jeziorsko, największym w woj. łódzkim zbiorniku wodnym, trwał od 2020 roku. W jego ramach unowocześniona została jego część hydrauliczna, m.in. zamontowano nowoczesne pompy, elementy regulujące ciśnienie oraz wzmocniono przewody hydrauliczne. Prace polegały też na remoncie urządzeń hydrotechnicznych, sterowania, elektrycznych czy mechanicznych i systemu wizyjnego.

Jak podkreślił podczas środowej konferencji prasowej zorganizowanej na zaporze na Jeziorsku wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, sprawne funkcjonowanie jazu zapewni odpowiedni poziom wody i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Przyczyni się także do przeciwdziałania suszy.

"Tą inwestycją hydrotechniczną województwo łódzkie pokazuje, że dba o swoje zasoby hydrologiczne. Jesteśmy na pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego, które są wyjątkowo narażone na zagrożenie suszą. Woda staje się w Polsce dobrem luksusowym. Tego, czego potrzebuje Polska i Polacy, to są zbiorniki retencyjne, przeciwpowodziowe, aby zapewnić rolnikom i mieszkańcom bezpieczeństwo hydrologiczne i przeciwpowodziowe" - zaznaczył.

Modernizacja jazu kosztowało blisko 25 mln zł i została dofinansowana z RPO Województwa Łódzkiego kwotą 14,5 mln zł. Przy okazji samorząd woj. łódzkiego zdecydował o wyremontowaniu za 5,5 mln zł ponad 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej prowadzącej do tamy.

Wcześniej zakończyły się prace rewitalizacyjne samej tamy. Wymienione zostały płyty ekranu betonowego, naprawiono rysy na prawym skrzydle wlotu oraz płyty ekranu. Wyremontowane zostały też tarasy widokowe, barierki ochronne oraz chodnik na koronie zapory. Całość kosztowała prawie 55 mln zł, przy 22 mln zł dofinansowania unijnego.

"Stan tej zapory wcześniej był fatalny, co niosło liczne zagrożenia dla mieszkańców. Trzy lata minęły i jesteśmy tu po to, żeby powiedzieć: zrobiliśmy to. To efekt naszej wspólnej pracy, bo są to środki rządowe, PGW Wody Polskie i przekazane z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki temu możemy powiedzieć, że jaz jest odnowiony, a zapora została zmodernizowana i nasi mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni" - dodał marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Prezes PGW Wody Polskie Krzysztof Woś zwrócił uwagę, że zbiornik Jeziorsko jest wielofunkcyjny. Z jednej strony - jak mówił - pełni funkcję przeciwpowodziową, a z drugiej - retencyjną polegającą na gromadzeniu, a następnie wykorzystywaniu wody w okresie suszy. "Dziś możemy powiedzieć, że zbiornik Jeziorsko w najbardziej newralgicznym miejscu został odpowiednio wzmocniony technicznie i da nam to poczucie bezpieczeństwa przynajmniej na kilkanaście, kilkadziesiąt lat biorąc pod uwagę zakres prac, który został tu wykonany" - podkreślił.

W środę otwarto także nowy teren rekreacyjny nad Zalewem Sulejowskim, drugim ważnym zbiorniku wodnym w Łódzkiem. W Smardzewicach powstał plac zabaw, plenerowa siłownia, promenada wzdłuż brzegów zalewu, amfiteatr, odnowiono molo i piaszczystą plażę. Latem dzieci będą mogły skorzystać również z wodnego placu zabaw. Gmina zadbała też o odnowienie drogi, która prowadzi do ośrodka i oświetlenie w przyległym parku.

Całość kosztowała ponad 24 mln zł. Z tego 8 mln zł to pieniądze z Polskiego Ładu, 4,7 mln zł - dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, resztą wydatków podzieliły się przedsiębiorstwo Wody Polskie i Gmina Tomaszów Mazowiecki, na terenie której powstał ośrodek.

"Ta inwestycja udowadnia że jesteśmy skuteczni. Trudno zliczyć, ile przed laty było zapowiedzi dotyczących zmian wokół zbiornika Sulejowskiego. Dopiero teraz zalew ma swój czas. Niedawno oddaliśmy wraz z Wodami Polskimi inwestycję wartą 40 mln zł, która polegała na udrożnieniu Pilicy u wejścia do zbiornika. Teraz w Smardzewicach prezentujemy znakomity obiekt turystyczno-rekreacyjny. Jestem przekonany, że latem zobaczymy tutaj tłumy turystów" - mówił marszałek Schreiber.