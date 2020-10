Logistics będzie obsługiwać logistycznie Shiseido w Brazylii

Brazylijskie centrum dystrybucji Shiseido, którym ma zarządzać ID Logistics, położone jest w Jundiaí, w stanie Sao Paulo. Odpowiada za obsługę dostaw kosmetyków do klientów na terenie całego kraju, w kanałach sprzedaży detalicznej oraz e-commerce. Wszystkie obsługiwane kosmetyki są importowane, dlatego też przed wprowadzeniem na rynek muszą być etykietowane (umieszczanie na produktach przetłumaczonych etykiet informacyjnych), zgodnie z lokalnymi przepisami. Przeprowadzane tu operacje magazynowe obejmują m.in. przyjęcie towaru, składowanie, kontrolę jakości próbek kosmetyków zgodnie z wymogami sanitarnymi, etykietowanie ponad 50 tys. sztuk miesięcznie, kompletowanie zestawów promocyjnych, realizację zamówień oraz pakowanie i załadunek. W magazynie przygotowywane są też testery i zestawy podarunkowe.

- ID Logistics z dumą dodaje Shiseido, prestiżową markę o międzynarodowej renomie, do portfolio klientów z branży kosmetycznej, tym samym wzmacniając swoje kompetencje w obsłudze firm z tego sektora. Dziękujemy Shiseido za zaufanie i możliwość rozpoczęcia udanego partnerstwa - mówi Jerome Jacek, dyrektor generalny ID Logistics Brasil.

- Grupa Shiseido, znana jest nie tylko z umiejętności łączenia tradycji i nowoczesnych technologii w swoim DNA i jakości produktów, ale także dążenia do promowania ducha gościnności, szacunku i wrażliwości. ID Logistics okazał się być tym partnerem, który odpowiada standardom Grupy Shiseido w zakresie bezpieczeństwa i elastyczności w zarządzaniu produktami oraz usprawniania procesów obsługi różnych marek, które oferujemy - mówi Hideki Okada, CEO Grupy Shiseido w Brazylii.

Efektywna współpraca

- Doświadczenie ID Logistics we współpracy z branżą kosmetyczną i perfumeryjną zapewni logistyce Shiseido nową jakość. Dzięki bardziej zaawansowanym i wydajnym systemom logistycznym, będziemy mogli wspierać realizację celów związanych z ekspansją działalności Shiseido w Brazylii – zapewnia Rosa Amador, dyrektor Działu New Business&Innovation, ID Logistics. Jak podkreśla Rosa Amador, oprócz usprawnienia procesów zarządzania, o zwycięstwie oferty ID Logistics zadecydowały także takie czynniki jak zapewnienie dużej dokładności inwentaryzacji zapasów i szybkiej wymiany produktów na rynku, elastyczność obsługi w różnych okresach sezonowości popytu, a także doświadczenie zespołu IT, który ma wspierać dynamiczny rozwój interfejsów systemowych.