Logistyka produktów świeżych już się ustabilizowała

Na rynku produktów świeżych mieliśmy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rynku w pierwszych dniach epidemii, teraz sytuacja już się ustabilizowała, konsumpcja utrzymuje się na stałym poziomie zbliżonym do tego sprzed pandemii. Jednak to, co charakterystyczne dla tego sektora, to fakt, że wraz z zamknięciem restauracji rolnicy stracili główny kanał zbytu swoich produktów - powiedziała serwisowi portalspożywczy.pl Anna Galas, Senior Business Development Director, FM Logistic Central Europe