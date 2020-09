Lorenza Romanese, EIHA: Potrzebujemy ponownie zdefiniować, czym są konopie przemysłowe

Czym zajmuje się Europejskie Stowarzyszenie Konopii Przemysłowych (EIHA)? Jakie postulaty ma Państwa branża i z jakimi chce dotrzeć do opinii publicznej?

Lorenza Romanese, Managing Director of the European Industrial Hemp Association: Reprezentujemy interesy producentów konopii przemysłowych. Naszym celem jest edukowanie opinii publicznej, tak aby pomóc producentom i pokazać ogromne korzyści wykorzystania tej rośliny. Jest to odmiana, która nie jest substancją narkotyczną. To kannabinoid, ale nie ma substancji psychotropowych i uzależniających. Staramy się, aby ludzie zrozumieli potencjał konopii i potrafili je wykorzystać. Chcemy przekonać decydentów do podejścia, które pozwoliłoby wykorzystać te rośliny w pełni.

Jak to się stało, że roślina tradycyjna nagle trafiła do kategorii środków odurzających?

W 1997 roku otrzymaliśmy oficjalne pozwolenie na inwestowanie w konopie przemysłowe jako roślinę tradycyjną. Od 20 lat staramy się je popularyzować. W 2015 roku zmieniono jednak kategorię z rośliny tradycyjnej na "nową żywność" ("nowa żywność" to np. owady czy mięso laboratoryjne). Przez rok konopie były traktowane jak "nowa żywność". Prowadziliśmy walkę o to, aby usunąć je z tej listy. Udało się, ale konopie przemysłowe skategoryzowano z kolei jako „środki odurzające”. To znowu niszczy nasz sektor. Niszczy producentów i zabiera im możliwości.

Jakich zmian prawnych oczekiwaliby Państwo?

Potrzebujemy ponownie zdefiniować, czym są konopie przemysłowe, tak żeby Unia Europejska uznała je za normalny produkt rolniczy i żeby można było np. uzyskać dotacje. Staramy się lobbować za tym, żeby Komisja Europejska miała świadomość korzyści tej uprawy. Konopie przemysłowe są jedynymi na świecie, które nie tylko ograniczają wydzielanie dwutlenku węgla, ale wręcz go wiążą i redukują. Należy wspierać produkcję tej rośliny w kontekście zmian klimatycznych.

Mówi się, że rynek żywności nastawiony jest dzisiaj na hasło ekologii. Konopie to roślina niezwykle zrównoważona. Czy takie argumenty są słyszane?

Wkrótce pojawi się publikacja „Konopie – prawdziwy Zielony Ład”. Tam jasno wyjaśniono wielki potencjał konopii: że jest to roślina uprawna, że używamy jej od korzeni po kwiatostan, że jest bardzo korzystna dla klimatu i rolnictwa, że można ją uprawiać na naszym kontynencie. Mam nadzieję, że ten głos zostanie usłyszany.

Lorenza Romanese Managing Director of the European Industrial Hemp Association w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego brała udział w cyklu "Gospodarka. Ludzie. Technologie” oraz w debacie “Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu”.

