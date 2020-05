LOT przedłuża zawieszenie lotów międzynarodowych do 14 czerwca

"W związku z aktualną sytuacją pandemiczną na świecie i trwającym zamknięciem granic w wielu państwach Zarząd PLL LOT podjął decyzję o odwołaniu wszystkich zagranicznych połączeń lotniczych do 14 czerwca 2020 roku" - napisano.

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa LOT w lutym tego roku zawiesił swoje połączenia do Chin. Potem przewoźnik sukcesywnie ograniczał bądź zawieszał połączenia z niektórymi państwami m.in. z Włochami, czy USA. 10 marca przewoźnik poinformował, że zawiesił wszystkie swoje połączenia wykonywane z Polski i z Węgier. Od 15 marca LOT zawiesił wszystkie swoje loty w tym krajowe i zaczął realizować akcję "Lot do domu", w ramach której specjalnymi rejsami do Polski sprowadzono ponad 55 tys. rodaków przebywających za granicą.

W poniedziałek LOT poinformował, że od 1 czerwca br. wznawia niektóre pasażerskie loty krajowe. Podróżni będą mogli polecieć m.in. z Warszawy do Gdańska, Krakowa i Poznania.

Pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń krajowych realizowanych na osiem lotnisk. Będą to loty: do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańsk; do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. Nowa siatka połączeń obejmuje około 30 lotów każdego dnia.

Przewoźnik dodał, że w ramach wznowionej siatki połączeń, ceny biletów w jedną stronę bez bagażu będą rozpoczynać się od 99 zł.