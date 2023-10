Biznes i technologie

Lotnisko Chopina: ponad 7,5 mln pasażerów odprawiono w tegorocznym sezonie wakacyjnym

Autor: PAP

Data: 18-10-2023, 10:44

Od czerwca do końca września br. warszawskie Lotnisko Chopina odprawiło ponad 7,5 mln pasażerów; to o ponad 27 tys. więcej osób od rekordowego lata 2019 r. - poinformował w środę port. Jak dodano, we wrześniu z lotniska podróżowało ponad 1,8 mln osób.