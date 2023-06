Biznes i technologie

Lotnisko Katowice rozpoczęło budowę nowego parkingu

Autor: PAP

Data: 06-06-2023, 13:57

Lotnisko Katowice rozpoczęło budowę nowego parkingu z 757 miejscami – przekazał we wtorek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport. Uzupełnią one ok. 5 tys. dotychczasowych miejsc parkingowych zarządzanych przez port lotniczy.