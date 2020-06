Lotnisko Katowice wznowiło loty pasażerskie

Jak poinformował PAP Piotr Adamczyk z biura prasowego portu, jako pierwsze w środę rano wystartowały samoloty do Dortmundu, Oslo-Torp, do Burgas i Eindhoven. Łącznie poleciało nimi ponad 180 pasażerów. Tego dnia z Katowic przewidziano jeszcze połączenie na Teneryfę. Na czwartek zaplanowano dwa kolejne loty Wizz Air - do Dortmundu i Eindhoven.

Jak wynika z informacji lotniska, Ryanair zamierza rozpocząć odbudowę swojej sieci połączeń z Katowic od 1 lipca. Z tą datą figuruje też w systemie sprzedażowym Lotu przywrócenie codziennych kursów między Katowicami i Warszawą. Lufthansa zamierza częściowo przywracać połączenia z Katowic 1 września, a w pełni - od zimowego rozkładu lotów.

Według Adamczyka przewoźnicy czarterowi, którzy dla katowickiego lotniska stanowią ważną część działalności, uzależniają wznowienie swoich połączeń od zniesienia wymogu zajmowania w samolotach co drugiego miejsca - aby można było w całości zapełnić samoloty.

Zgodnie z obecnym rozporządzeniem rządu, które reguluje zasady wykonywania pasażerskich lotów międzynarodowych, linie lotnicze mogą wykonywać rejsy z i do Polski na razie tylko do państw Unii Europejskiej oraz należących do EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

Oznacza to, że co najmniej do 30 czerwca br. z i do Polski nie będzie można realizować połączeń do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Portugalii i Szwecji.

Już z początkiem czerwca br. katowickie lotnisko, prowadzące w czasie epidemii ruch cargo i loty związane z serwisowaniem samolotów, było przygotowane do wznowienia obsługi ruchu pasażerskiego na bazie wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (European Union Aviation Safety Agency - EASA).

Następnie Katowice Airport potwierdziło gotowość do wznowienia obsługi pasażerów - po ogłoszeniu wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przygotowanych na podstawie wytycznych EASA, Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Wytyczne te oznaczają m.in. zminimalizowanie liczby osób w terminalach pasażerskich (będą mogli do nich wejść tylko odlatujący pasażerowie, pracownicy lotniska i załogi linii lotniczych) i mierzenie temperatury ciała osób odlatujących z Katowic kamerami termowizyjnymi (granica to 38 stopni).