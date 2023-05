Lotnisko Katowice podpisało umowę na unijne dofinansowanie wartego 95,5 mln zł projektu budowy nowego węzła towarowo-paliwowego z bocznicą kolejową o podwójnym, cywilno-wojskowym zastosowaniu – przekazał we wtorek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport.

Dofinansowanie z Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF 2021-27 Military Mobility) może pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych zadania.

O pozyskaniu unijnych funduszy na tę inwestycję władze lotniska informowały już w lutym br. We wtorek Adamczyk poinformował o podpisaniu umowy ws. dofinansowania z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), co miało miejsce pod koniec maja br.

Jak wynika z informacji Adamczyka, w projekcie do 2026 r. ma powstać bocznica kolejowa łącząca lotnisko z Centralną Magistralą Kolejową poprzez linię kolejową nr 182 Zawiercie - Tarnowskie Góry.

Jej centralną częścią będzie infrastruktura do załadunku i rozładunku towarów oraz paliw, która sąsiadować będzie z trzema zbiornikami o pojemności 1000 m sześc. i dwoma stanowiskami rozładunku autocystern. W części węzła znajdującej się w strefie zastrzeżonej lotniska powstaną trzy stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych.

Węzeł umożliwi przeładunek towarów, w tym paliwa lotniczego oraz zaopatrywanie w paliwo wszystkich samolotów operujących z pyrzowickiego lotniska. Dzięki nowej infrastrukturze, przygotowanej także do obsługi paliw alternatywnych, ograniczony zostanie transport drogowy na rzecz kolei.

Taki multimodalny węzeł przeładunku towarów i paliw przystosowany będzie do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania. Umożliwi to zabezpieczenie dostaw i ciągłości działań prowadzonych operacji wojskowych.

Przedsięwzięcie ma charakter interoperacyjny, co oznacza, że nowa infrastruktura przeznaczona będzie do użytku wszystkich zainteresowanych podmiotów korzystających z usług portu lotniczego, zarówno cywilnych, jak i wojskowych oraz firm prowadzących działalność w regionie.

Jak podkreślił, cytowany przez Adamczyka, Morten Jensen, kierownik wydziału CINEA, Military Mobility jest ważnym elementem Instrumentu Łącząc Europę Unii Europejskiej ze względu na dostosowanie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) do podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania.

"Lotnisko w Katowicach spełnia jego kryteria i ma wkład w realizację jego celów. Gratuluję GTL otrzymania wsparcia w ramach tego instrumentu, liczę na sprawną budowę węzła przeładunkowego" - zaznaczył Jensen.

Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik wskazał, że projekt budowy multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw jest przygotowywany od czterech lat.

"W styczniu 2019 r. kupiliśmy od Agencji Mienia Wojskowego działkę o powierzchni 5,5 ha przylegającą do południowo-wschodniej części lotniska, na której kiedyś funkcjonowała wojskowa baza paliw. W tym miejscu powstanie węzeł, ale najpierw, od września 2019 r. do czerwca 2022 r., przeprowadziliśmy remediację tego terenu, czyli usunęliśmy zanieczyszczenia zalegające w glebie" - wyjaśnił Tomasik.

Na ten cel GTL pozyskało 5 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Równolegle władze portu pracowały nad projektem węzła i szukały możliwości dofinansowania tego zadania.

"Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa bez modernizacji linii kolejowej nr 182 Zawiercie - Tarnowskiego Góry, która także dofinansowana jest ze źródeł Unii Europejskiej" - zaznaczył Tomasik.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost przewozów. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z portu skorzystało 4,42 mln osób.

Prognoza na ten rok zakłada obsłużenie 5,3 mln podróżnych, co byłoby nowym najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport. Byłby to 20-procentowy wzrost ruchu w porównaniu do 2022 r.

Port lotniczy im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.