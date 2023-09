Biznes i technologie

Lotnisko Kraków Airport obsłużyło w sierpniu ponad 913,2 tys. pasażerów

Autor: PAP

Data: 01-09-2023, 12:14

Ponad 913,2 tys. pasażerów obsłużyło w sierpniu lotnisko Kraków Airport. Było to o 11 proc. więcej w stosunku do sierpnia 2019 r. i o 17 proc. więcej w stosunku do sierpnia 2022 r. Łącznie od początku roku z usług krakowskiego lotniska skorzystało ponad 6,2 mln osób.