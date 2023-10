Biznes i technologie

Lotnisko Kraków Airport obsłużyło we wrześniu blisko 884,4 tys. pasażerów

Autor: PAP

Data: 02-10-2023, 13:35

Prawie 884,4 tys. pasażerów obsłużyło we wrześniu lotnisko Kraków Airport. Było to o 9 proc. więcej w stosunku do września 2019 r. i o 23 proc. więcej w stosunku do września 2022 r. Łącznie od początku roku z usług krakowskiego lotniska skorzystało blisko 7,1 mln osób.