Lotos Petrobaltic: w ciągu 2-3 lat możliwe pierwsze zatłoczenia CO2 do magazynów pod dnem Bałtyku - poinformował prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk. Jak dodał w całej polskiej strefie Bałtyku można zmagazynować potencjalnie 1 mld ton CO2. Branża czeka na regulacje prawne.

Prezes Lotos Petrobaltic Grzegorz Strzelczyk w czwartek podczas XX konferencji Nafta i Gaz poinformował, że spółka bada możliwość zatłaczania CO2 w wyrobiskach pod dnem Bałtyku.

"Robimy wszystko żeby zewidencjonować potencjalne zasoby węglowodorów, które byłby na Szelfie Bałtyckim. Niestety nie mam tu optymistycznych informacji" - przyznał Strzelczyk. Wyjaśnił, że obiekty, które jeszcze są na Bałtyku Południowym na styku Łotwa, Litwa, Szwecja i obiekty na samej Litwie są trudne do zagospodarowania w związku z tym, że te kraje nie posiadają prawodawstwa umożliwiającego poszukiwanie i wydobywania węglowodorów na morzach tych państw. "W związku z tym od kliku lat pracujemy nad tym, żeby przeprowadzić transformację firmy z branży klasycznej oil and gas w nowe gałęzie, które będą rozwojowe, i które też są wymuszone regulacjami Unii Europejskiej" - poinformował Strzelczyk.

Dodał, że spółka od 2 lat "intensywnie" współpracuje z PGNiG z Akademią Górniczo Hutniczą, pod egidą Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzio, w sprawie zatłaczania CO2 do "wyrobisk ponaftowych i pogazowych, bo te są najbardziej optymalne, jeśli chodzi o składowanie dwutlenku węgla".

"Przeprowadzamy inwentaryzację takich zasobów geologicznych na Morzu Bałtyckim w polskim szelfie. Na naszych trzech koncesjach (...)szacujemy, że można by było zmagazynować około 133 mln ton CO2. Cała polska strefa według wstępnych ostrożnych danych, to jest wielkość miliarda ton CO2" - wskazał Strzelczyk.

Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że nie ma przepisów, które umożliwiałyby prowadzenia takiej działalności, Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało zmianę prawa. "Najistotniejsza kwestią jest postawa KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) i sposób rozliczania zatłaczania CO2. Aby cały ten proces miał ekonomiczny sens, emitenci muszą mieć prawo odliczać od emisji dwutlenek węgla, który jest zutylizowany przez magazynowanie. Tutaj jeszcze dyskusje z KOBIZE i ministerstwem trwają" - zaznaczył Strzelczyk. Dodał, że "także KE przewiduje pewne zmiany CCS, by ten proces mógł być bardziej powszechnie stosowany".

Wskazał, że zgodnie z jego wiedzą "w najbliższych dniach, tygodniach" zmiany legislacyjne mają trafić do Sejmu tj. prawo górnicze i geologiczne. "Te zmiany są po konsultacjach branżowych" - zaznaczył.

"Od strony technicznej cały czas prowadzimy przygotowania na naszym złożu schyłkowym B3, które eksploatujemy i w pierwszej kolejności chcielibyśmy zatłoczyć do tego złoża CO2. W tym zakresie bardzo ściśle współpracujemy z Grupą Azoty, również w ramach koncernu Orlen. Jeżeli byśmy mogli ten dwutlenek węgla zatłoczyć, myślę, że takie pilotażowe zatłoczenie mogłoby mieć miejsce w ciągu 2 maksymalnie 3 lat" - poinformował Strzelczyk.

Zaznaczył, że w sprawie transportu dwutlenku węgla nad Bałtyk Lotos Petrobaltic jest "po słowie z kolegami z Azotów". Moglibyśmy odbierać statkiem CO2 z Azotów w Policach, które mają własne nabrzeże i można by było to zatłaczać do naszego złoża B3" - stwierdził Strzelczyk.

Dodał, że także złożach B101, B28 spółka prowadzi obecnie badania geologiczne rdzeni, które zostały pobrane w trakcie wiercenia pod kontem możliwości składowania CO2.