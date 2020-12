Łotwa do 11 stycznia wydłużyła stan wyjątkowy w związku z epidemią

Na Łotwie noszenie maseczek będzie teraz obowiązkowe we wszystkich zamkniętych przestrzeniach publicznych, również w miejscach pracy. Wprowadzono zakaz organizowania prywatnych imprez. Osoby z różnych gospodarstw domowych nie mogą się ze sobą spotykać w celach towarzyskich, wyjątkiem są osoby mieszkające samotnie, które mogą utrzymywać kontakt z jeszcze jednym innym gospodarstwem domowym.

W weekendy otwarte będą tylko sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, czyli sklepy spożywcze, stacje benzynowe i apteki. Handel napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi będzie zakazany w weekendy i święta. Do 11 stycznia na Łotwie nie będą czynne instytucje kultury, wystawy i targi, w tym jarmarki świąteczne. Biblioteki będą mogły jednak wydawać książki czytelnikom do zabrania do domu. Od 7 grudnia do placówek edukacyjnych będą chodzili tylko uczniowie najmłodszych klas i przedszkolacy, starsi uczniowie będą się uczyć zdalnie. W pogrzebach i chrzcinach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie dziesięć osób. W domach modlitwy dozwolone będzie zajmowanie 20 proc. miejsc. W spotkaniach, marszach i pikietach będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 25 osób, które będą musiały zachować odległość 2 metrów.

Łotwa wprowadzi także zaostrzone kontrole graniczne. Każdy wjeżdżający do kraju będzie musiał wypełnić ankietę elektroniczną i przestrzegać wymogów samoizolacji. Kontrola będzie prowadzona przez straż graniczną we współpracy z wojskiem i policją. Łotwa wprowadziła stan wyjątkowy 9 listopada i miał on pierwotnie obowiązywać do 6 grudnia.