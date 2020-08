Łotwa i Estonia wprowadzają kwarantannę dla wjeżdżających z Polski

Obywatele i mieszkańcy większości krajów europejskich mogą bez przeszkód podróżować na Łotwę i do Estonii, o ile w kraju, z którego przyjeżdżają liczba nowych infekcji koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni nie przekroczyła 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Wówczas obowiązuje ich 14-dniowa samoizolacja, podczas której zobowiązani są do unikania wszelkich niepotrzebnych kontaktów społecznych i opuszczania swojego miejsca pobytu tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw.

Zarówno władze Łotwy, jak i Estonii co piątek aktualizują listę państw ze wskaźnikami zachorowań za poprzednie dwa tygodnie. Dla Polski wynosi on obecnie 20,1. Dla Łotwy 3,8, a dla Estonii 7,3. Rząd Łotwy doradza swoim obywatelom, by poważnie rozważyli konieczność wyjazdu do krajów z większym niż 16 wskaźnikiem zachorowań, w tym do Polski.

Na Łotwie koronawirusem zakaziło się do czwartku 1 281 osób, spośród których 1 070 wyzdrowiało, a 32 zmarło - informują władze medyczne tego kraju. W ciągu ostatniej doby wykryto sześć nowych infekcji.

Bilans pandemii w Estonii wynosi 2 133 zakażeń i 69 zgonów. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono tam dziesięć nowych infekcji.