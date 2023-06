Biznes i technologie

Lubelskie: 35 ofert wpłynęło w przetargach na budowę trzech odcinków S17 Piaski - Zamość

Autor: PAP

Data: 06-06-2023, 19:13

35 ofert wpłynęło w przetargach na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem (Lubelskie), których łączna długość to 45 km; zaplanowany budżet inwestycji to ponad 2,3 mld zł - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.