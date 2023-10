Około 23 godzin czekają w niedzielę kierowcy ciężarówek na wyjazd z Polski do Ukrainy przez przejście w Dorohusku (Lubelskie). W kolejce znajduje się ok. 500 pojazdów – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Z danych przekazanych przez rzecznika wynika, że w niedzielę przed przejściem granicznym z Ukrainą w Dorohusku oczekuje ok. 500 ciężarówek w 23-godzinnej kolejce na wyjazd z kraju. Na polsko-ukraińskim przejściu w Hrebennem czas oczekiwania do odprawy wynosi ok. 10 godzin, zaś w Dołhobyczowie jest to 12 godzin, a w Zosinie - 3 godziny.

Natomiast na wyjazd z Polski w kierunku Białorusi przez przejście w Koroszczynie czeka ok. 700 ciężarówek w 20-godzinnej kolejce.

"W ciągu ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili łącznie 3,7 tys. pojazdów ciężarowych - 1,6 tys. na kierunku przywozowym i 2,1 tys. na kierunku wywozowym z Polski" - podał rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś.