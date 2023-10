Na ulice Zamościa wyjedzie 14 nowych zeroemisyjnych autobusów. To pierwsze miasto we wschodniej Polsce, które ma tak dużą flotę autobusów elektrycznych - podkreśliła w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Inwestycja otrzymała ponad 29 mln zł dotacji z NFOŚiGW.

Podczas piątkowej prezentacji autobusów w Zamościu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że na ulice Zamościa wyjedzie 14 nowych zeroemisyjnych autobusów o napędzie elektrycznym. "To, co istotne nie będą zanieczyszczały środowiska. Zamojszczyzna potrzebuje takich czystych inwestycji, wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem. Ta jakość powietrza poprawia się coraz bardziej, rok do roku jest lepiej, ale chcemy, żeby było jeszcze lepiej (…). Jestem przekonana, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy jakości życia" - oceniła szefowa MKiŚ.

Zwróciła uwagę, że Zamość jest pierwszym miastem we wschodniej Polsce, które ma tak dużą flotę autobusów elektrycznych. "Są miejsca, gdzie są to pilotaże - jeden autobus bardziej pokazowo - tutaj niewątpliwie jest to zmiana w podejściu do transportu. Zachęcamy do składania kolejnych dobrych wniosków" - powiedziała Anna Moskwa.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek zaznaczył, że inwestycje w zrównoważony transport ekologiczny są dla Funduszu priorytetem, szczególnie w mniejszych miastach. "Chcemy, żeby w takich miastach jak Zamość były najnowsze dostępne technologie, żeby nie były one zarezerwowane tylko dla dużych miast. Te 14 autobusów, które trafią do Zamościa to duża zmiana, ale nie zapominajmy, że one nie trafiają tylko do Zamościa" - dodał.

Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zaznaczył, że miasto ma w planach budowę farmy fotowoltaicznej. "W tej chwili budujemy przyłącze w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Prąd do zasilania tych autobusów będzie pochodził ze słońca, czyli będzie ekologiczny" - dodał.

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 46 mln zł. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Zielony Transport Publiczny" wyniosła ponad 29 mln zł.