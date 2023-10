Dodatkowe 148 mln zł trafi do lubelskiego oddziału NFZ na zapłatę nadwykonań, wyrobów medycznych i leków - poinformowano w piątek na konferencji prasowej w Lublinie.

Podczas piątkowej konferencji wiceminister finansów Artur Soboń przypomniał, że minister zdrowia zwiększyła limit budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 1,3 mld zł. "Z czego 148 mln zł trafi do województwa lubelskiego. Będą to środki, które zostaną wykorzystane zarówno na nadwykonania, na bezpłatne leki oraz podstawową opiekę zdrowotną" - przekazał Soboń.

"Przez długie lata było tak, że my politycy byliśmy +atakowani+ za to, że ten algorytm jest mniej korzystny dla województwa lubelskiego; że inne województwa w ramach dużej puli budżetu NFZ dostają więcej, a województwo lubelskie dostaje nieproporcjonalnie mniej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że te 148 mln zł to jest więcej, niż z całą pewnością mogliśmy się spodziewać" - ocenił wiceminister.

Dyrektor lubelskiego oddziału NFZ Paweł Piróg wyjaśnił, że 64,5 mln zł z tej dodatkowej puli zostanie przeznaczonych na tzw. nadwykonania, czyli świadczenia medyczne wykonane ponad limit wynikający z umowy z Funduszem. Kolejne prawie 50 mln zł zostanie skierowanych do Podstawowej Opieki Zdrowotnej. "W Polsce od początku roku funkcjonuje koordynowana opieka nad pacjentem w ramach POZ. Niemal 30 proc. placówek jest zaangażowanych w ten nowy pomysł. W tym zakresie województwo lubelskie jest niekwestionowanym liderem na tle kraju, bo u nas niemal 60 proc. placówek POZ jest zaangażowanych w realizację świadczeń w ramach opieki koordynowanej"- podkreślił szef lubelskiego NFZ.

Następne 36,5 mln zł zostanie przeznaczonych na finansowanie wyrobów medycznych i zaopatrzenia w leki. "Od początku września mamy poszerzony program o nowe grupy lekowe i wiekowe, jeżeli chodzi o bezpłatne leki dla pacjentów. W pierwszym miesiącu funkcjonowania poszerzonego programu, 230 tys. mieszkańców Lubelszczyzny skorzystało z bezpłatnych leków. To jest ponad milion opakowań leków wydanych pacjentom i ponad 11 mln zł oszczędności w kieszeniach pacjentów z tego tytułu" - zwrócił uwagę Paweł Piróg.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak podpisał w czwartek zarządzenie zmieniające plan finansowy NFZ na 2023 r. Nowelizacja zakłada uwolnienie środków z rezerwy ogólnej oraz z tzw. funduszu zapasowego. Łącznie to blisko 1,3 mld zł.