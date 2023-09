Biznes i technologie

Lubelskie: Egipska Hurghada wśród nowości lubelskiego lotniska w przyszłoroczne wakacje

Autor: PAP

Data: 26-09-2023, 13:39

Od czerwca do października przyszłego roku z lubelskiego lotniska będzie można polecieć do Hurghady w Egipcie; loty będą się odbywać raz w tygodniu, w czwartki - poinformował we wtorek Port Lotniczy Lublin.