Lubelski oddział GDDKiA poinformował w środę, że ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2-kilometrowego odcinka drogi S17 do planowanego terminala granicznego w Hrebennem. Otwarcie ofert zapowiedziano na 16 listopada.

Zadaniem wykonawcy - zakomunikował oddział - będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej z możliwymi wariantami przebiegu drogi. Następnie wykonawca uzyska decyzję środowiskową oraz przygotuje dokumentację do przetargu w trybie projektuj i buduj.

"Droga powstanie w nowym śladzie i przebiegać będzie od końca odcinka S17 Tomaszów Lubelski-Hrebenne, który jest obecnie w realizacji, do planowanego terminala odpraw samochodów ciężarowych Hrebenne-Rawa Ruska" - wskazała GDDKiA.

Jak wyjaśniono, terminal ma powstać w nowej lokalizacji, ok. 1 km na północ od istniejącego przejścia granicznego. Za inwestycję odpowiada Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych. Inwestycja doprowadzi ruch do planowanego terminala, ma zapobiec tworzeniu się zatorów i kolejek oraz poprawić bezpieczeństwo na dojeździe do granicy z Ukrainą.