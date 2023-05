Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła w piątek do wojewody wniosek o zezwolenie na budowę 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między Międzyrzecem Podlaskim i Radzyniem Podlaskim (Lubelskie) - poinformowała GDDKiA.

Jak podała GDDKiA, inwestycja realizowana jest od lipca ub. r. w systemie projektuj i buduj przez wyłonioną w przetargu firmę Stecol Corporation. Wykonawca zakończył prace nad projektem budowlanym, co pozwoliło na złożenie w piątek do wojewody lubelskiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Uzyskanie decyzji - wskazano - umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych, a także przeprowadzenie procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości pod drogę.

"Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził wojewoda lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej" - przekazano dodając, że decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Natomiast dla wykonawcy inwestycji - podała GDDKiA - uzyskanie decyzji ZRID oznacza możliwość rozpoczęcia prac po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

Prace w terenie ruszą w pierwszym kwartale 2024 r. Nowy odcinek powinien zostać oddany do użytku w pierwszej połowie 2026 r.

Jak wskazano, inwestycja za ok. 570,7 mln zł realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Informując o planowanej inwestycji GDDKiA podała, że odcinek z Międzyrzeca Podlaskiego do Radzynia Podlaskiego będzie liczyć ok. 22,3 km i na początkowym fragmencie (ok. 3 km) nowa dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. "Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę" - przekazano dodając, że w ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch węzłów drogowych (Kąkolewnica - w okolicach miejscowości Grabowiec oraz Radzyń Podlaski Północ). Wybudowane zostaną także: cztery mosty, 11 wiaduktów, przejście dla zwierząt dużych, sześć przejść dla zwierząt średnich, 10 przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne.

Droga ekspresowa S19 jest częścią międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia. Do tej pory w regionie wybudowano sześć odcinków Via Carpatia od węzła Lublin Węglin do granicy województwa podkarpackiego i północną część obwodnicy Lublina. W realizacji - wskazała GDDKiA - jest sześć odcinków od granicy województw lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km. Dla trzech z nich do wojewody lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji ZRID, dla pozostałych trwają prace projektowe.

Odcinek S19 w województwie lubelskim będzie mieć docelowo ok. 190 km.