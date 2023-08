Od czerwca przyszłego roku z Portu Lotniczego Lublin będzie można polecieć na wakacje do greckiego Heraklionu na Krecie - poinformował w środę rzecznik prasowy portu Piotr Jankowski.

Jankowski zauważył, że tegoroczne lato jest rekordowe dla lubelskiego lotniska. "W lipcu padł kolejny rekord, był to najlepszy miesiąc w całej ponad 10-letniej historii Portu Lotniczego Lublin, obsłużono 48498 pasażerów" - przekazał.

Jak zakomunikował rzecznik, od czerwca 2024 r. do siatki połączeń lubelskiego lotniska dołączy grecka wyspa Kreta. Loty do Heraklionu będą realizowane w każdą środę.

Przypomniał, że w tym roku na wakacje z Lublina można polecieć m.in. na inną grecką wyspę - Rodos. Dużym zainteresowaniem cieszą się także loty do tureckiej Antalyi, których częstotliwość w tym roku została zwiększona, i do Monastyru w Tunezji.

Podobnie jak w poprzednich sezonach - wskazał Jankowski - z lubelskiego lotniska można wybrać się z linią Wizzair do chorwackiego Splitu oraz do Burgas nad Morzem Czarnym. Natomiast linią Ryanair turyści dolecą do włoskiego Bergamo oraz do Gdańska.

Port Lotniczy Lublin pierwszych pasażerów przyjął 17 grudnia 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.