Dalsze rządy PiS dają szansę tym ziemiom na rozwój i gwarantują bezpieczeństwo - powiedział w poniedziałek we Włodawie (Lubelskie) minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że w najbliższych dniach szef MON ma ogłosić powstanie w tym regionie kolejnych garnizonów i jednostek wojskowych.

Nawiązując do zrewitalizowanego centrum we Włodawie minister Sasin stwierdził, że Polska zmienia się na naszych oczach. "Zmienia się lokalna Polska, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał całkowitego przedefiniowania polityki naszego państwa. Właściwie przez cały czas po 1989 roku, wzrok kolejnych ekip rządowych - lewicowych, liberalnych - był skierowany tylko i wyłącznie na wielkie aglomeracje miejskie" - mówił Sasin. Dodał, że mniejsze miasta szczególnie w Polsce wschodniej pozostawały zapomniane.

Podkreślił, że rząd PiS stawiał przez ostatnie lata na politykę zrównoważonego rozwoju. "Przyjęliśmy politykę wymazania podziału Polski na Polskę lepszą i Polskę gorszą, Polskę A i B" - zaznaczył szef MAP. "Od 2015 roku zmieniamy Polskę lokalną na lepsze, bo wychodzimy z założenia, że Polska jest jedna i Polacy są tacy sami, niezależnie od tego, gdzie mieszkają" - dodał. Sasin podał również, że w czasach rządów PO-PSL bezrobocie w powiecie włodawskim wynosiło 25 proc., a teraz spadło do ok. 14 proc.

Wśród inwestycji realizowanych obecnie ze środków rządowych wymienił m.in. rewitalizację linii kolejowej "która połączy w miarę szybkim połączeniem Włodawę z Chełmem". "To duża inwestycja - pół miliarda złotych z programu Kolej Plus" - przekazał. "Około 20 ulic zostało we Włodawie z pieniędzy rządowych odnowionych; 35 mln zł - tylko tyle z programu Polski Ład wpłynęło tutaj do Włodawy, a środki na cały powiat włodawski to ok. 150 mln zł" - wymieniał szef MAP.

Nawiązując do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Polski zwrócił uwagę, że jego konkurenci polityczni z Platformy Obywatelskiej i Donald Tusk "chcieli oddać Polskę wschodnią napastnikowi, jeśli taki zdecydowałby się nas zaatakować". "Włodawa leżąca na granicy byłaby tym miejscem, które nie byłoby bronione; byłoby oddane. Mieszkańcy tego miasta byliby oddani na zatracenie, oddani na władzę obcą, na okupację. Tamta Polska się od was wróciła" - stwierdził Sasin. Jego zdaniem "to myślenie u lidera Platformy Obywatelskie się nie skończyło".

Odnosząc się do wyborów parlamentarnych zapewnił, że dalsze rządy PiS dają szansę tym ziemiom na rozwój i gwarantują bezpieczeństwo. "My odtwarzamy tutaj siłę polskiego państwa. Zlikwidowano bardzo wiele jednostek wojskowych, chociażby w Białej Podlaskiej poważną jednostkę wojskową. (…) My tę obecność militarną Polski tutaj odtwarzamy" - zapewnił Sasin.

Wskazał m.in. na Wojska Obrony Terytorialnej w Lublinie i Chełmie, czy nowe jednostki w ramach 18 Dywizji Zmechanizowanej i 1 Dywizji Piechoty Legionów, "które mają bronić tego jakże newralgicznego kierunku, w którym się znajdujemy tzw. bramy brzeskiej, czyli terenu gdzie zawsze Rosjanie, wojska idące od wschodu wchodziły do centralnej Europy".

"Tę bramę brzeską przed Rosjanami w tej chwili zamykamy. Umieszczając tutaj te nowe jednostki, nowo formowane jednostki wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, w importowane ze Stanów Zjednoczonych czołgi, a już wkrótce również śmigłowce Apache spowodujemy, że bezpieczeństwo tego terenu będzie jeszcze mocniejsze niż jest dzisiaj" - podkreślił szef MAP.

"Za kilka dni pan minister obrony Mariusz Błaszczak - mam taką wiedzę - ogłosi powstanie tutaj kolejnych garnizonów, kolejnych jednostek wojskowych, które poza tym, że będą was skutecznie bronić - i już dzisiaj was bronią - to będą ponadto jeszcze również takim kołem zamachowym rozwoju, ponieważ każda jednostka to są nowe miejsca pracy, nie tylko w bezpośrednim otoczeniu wojska, ale również we wszystkich instytucjach usługowych, szkołach przedszkolach, sklepach" - poinformował Jacek Sasin.

Podczas poniedziałkowych konferencji w Chełmie i Włodawie szef MAP udzielił poparcia kandydatowi z listy PiS do Sejmu z okręgu 7 Ryszardowi Madziarowi i Kamili Grzywaczewskiej, kandydatce z listy PiS do Senatu z okręgu 18.