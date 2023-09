Blisko 40 tys. wniosków o 1,3 mld zł dotacji złożyli mieszkańcy województwa lubelskiego w ramach programu antysmogowego „Czyste Powietrze” – poinformował w czwartek w Lublinie wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Podczas konferencji prasowej wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski przypomniał, że budżet programu "Czyste Powietrze" wynosi 103 mld zł i będzie realizowany do 2029 roku. "Jesteśmy na półmetku. Jest to program, który w sposób wzorowy pokazuje, jak trafiać do potencjalnych beneficjentów, i jak zachęcać ich do wymiany kopciucha, ale co ważne, także do termomodernizacji budynku" - zauważył.

Przekazał, że wymiana kopciucha i docieplenie domu może doprowadzić do oszczędności "nawet w 70 proc. tej energii, którą obecnie wykorzystujemy do ogrzania naszego domu". "Oczywiście ten procent zależy od tego, w jakim stanie technicznym jest budynek (…). Te 70 proc. to są niebagatelne oszczędności w budżetach domowych mieszkańców" - stwierdził Mirowski.

Wiceprezes poinformował, że od początku funkcjonowania programu w województwie lubelskim złożono 40 tys. wniosków o 1,3 mld zł dofinansowania. Nawiązał również do zmian w programie, które wprowadzono od 3 stycznia br. "Od tego czasu do wojewódzkiego Funduszu wpłynęło 10,5 tys. wniosków na 655 mln zł. Zatem widzimy, że połowa kwoty z 1,3 mld zł to są właśnie wnioski złożone po zmianach programu od 3 stycznia" - dodał.

Jak wskazał, dane z centralnej ewidencji emisyjności budynków pokazują, że "w województwie lubelskim jest jeszcze sporo do zrobienia, sporo kopciuchów od wymiany". "Ok 160 tys. - to są te miejsca, gdzie musimy dotrzeć z programem" - mówił wiceprezes NFOŚiGW.

Wśród działań zmierzających w tym kierunku wymienił współpracę wojewódzkich funduszy z samorządami w zakresie finansowania punktów konsultacyjno-informacyjnych. Gminy mogą uzyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania rocznie na prowadzenie takich punktów. W całej Polsce jest ich 2,1 tys.

"Na prowadzenie takich punktów przeznaczymy 87 mln zł na cały rozliczeniowy okres roczny" - dodał Mirowski, który w czwartek w Lublinie podpisał taką umowę na prawie 7,5 mln zł dla gmin w woj. lubelskim.

Obecny podczas konferencji wojewoda lubelski Lech Sprawka dodał, że ok. 87 proc. samorządów w regionie prowadzi aktywną współpracę w tej kwestii z wojewódzkim funduszem. Dodał, że "pozostało nam jeszcze" ponad 20 samorządów. "Mam nadzieję, że tym razem wejdą w to porozumienie dlatego, że naprawdę warto, i to nie tylko z powodu indywidualnych korzyści danego beneficjenta. Równocześnie warto pamiętać, że turystyka na terenie woj. lubelskiego jest jednym z kierunków rozwoju gospodarczego, na który mocno stawiamy, wykorzystując walory krajobrazowe naszego województwa. Jeżeli będzie temu towarzyszyć coraz bardziej czyste powietrze, to jest to dodatkowy element promujący właśnie rozwój w tym kierunku" - stwierdził wojewoda.

Celem programu "Czyste Powietrze" jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych, tzw. kopciuchów, na te bardziej ekologiczne, by ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych.