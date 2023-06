Biznes i technologie

Lubelskie: ok. 450 ciężarówek oczekuje przed przejściem w Dorohusku, gdzie trwa protest rolników

Autor: PAP

Data: 10-06-2023, 11:39

Ok. 450 ciężarówek czeka w sobotę przed przejściem z Ukrainą w Dorohusku (woj. lubelskie), gdzie trwa protest rolników blokujących drogę prowadzącą do granicy. Kolejka pojazdów liczy ok. 13 kilometrów. W ciągu godziny protestujący przepuszczają dwie ciężarówki.