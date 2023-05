Około 8 godzin czekają w piątek kierowcy tirów na wyjazd z Polski przez przejście graniczne w Koroszczynie (Lubelskie), które jest jedynym działającym towarowym przejściem z Białorusią. Na osobowym przejściu w Terespolu odprawy na Białoruś odbywają się na bieżąco - podała lubelska IAS.

Rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś poinformował, że w poniedziałek rano na wjazd z Białorusi do Polski przez terminal w Koroszczynie w 2-godzinnej kolejce czeka ok. 50 pojazdów ciężarowych. Na wyjazd z Polski na Białoruś czeka ok. 300 ciężarówek, a szacunkowy czas oczekiwania wynosi 8 godzin. W ciągu ostatniej 12-godzinnej zmiany na przejściu w Koroszczynie odprawiono 726 tirów.

Jak podał przedstawiciel lubelskiej IAS, na wjeździe do Polski przez osobowe przejście graniczne w Terespolu w 4-godzinnej kolejce czeka 250 samochodów. Na wyjeździe na Białoruś odprawy odbywają się na bieżąco. W ciągu nocnej zmiany w obu kierunkach odprawiono w Terespolu 450 pojazdów, w tym 382 samochody osobowe i 68 autokarów.

10 lutego br. zawieszono do odwołania ruch na polsko-białoruskim drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach (woj. podlaskie). To efekt decyzji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego podjętej - jak oświadczył minister - "z uwagi na ważny interes bezpieczeństwa państwa". Wcześniej białoruski sąd w Grodnie skazał na osiem lat kolonii karnej działacza polskiej mniejszości, dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Z powodu ograniczeń wprowadzonych przez stronę białoruską polscy przewoźnicy nie mogą korzystać z przejść granicznych na odcinku granicy Białorusi z Litwą i Łotwą. Ich pojazdy odprawiane są tylko na przejściu granicznym w Koroszczynie. W związku z tym szef MSWiA podjął decyzję o ograniczeniu ruchu dla białoruskich pojazdów towarowych na przejściu granicznym Kukuryki - Kozłowicze. Ruch towarowy na tym przejściu granicznym jest otwarty wyłącznie dla pojazdów zarejestrowanych w państwach UE i EFTA.

Białoruscy przewoźnicy mogą kierować się na Białoruś przez Litwę i Łotwę. Ograniczenie nie dotyczy ruchu osobowego na przejściu granicznym w Terespolu.