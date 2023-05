Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w środę umowę na budowę obwodnicy Dzwoli i Gorajca (Lubelskie) w ciągu drogi krajowej nr 74. Koszt obu inwestycji powstających ze środków rządowego Programu budowy 100 obwodnic sięga ok. 310 mln zł.

Uczestniczący w podpisaniu umów w Dzwoli (pow. janowski) wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że nigdzie lepiej nie widać potrzeb inwestycyjnych niż w miejscu, w którym będą one realizowane. "Jadąc z Janowa Lubelskiego do Dzwoli drogą krajową nr 74 mogłem widzieć duże natężenie ruchu, zarówno w kierunku wschodnim, jak i w kierunku zachodnim. Potrzeba budowy obwodnicy Dzwoli i Gorajca jest bardzo duża" - stwierdził Weber, podkreślając znaczenie rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Dodał, że mieszkańcy małych miejscowości zasługują, aby żyć w czystym, bezpiecznym, spokojnym otoczeniu, a obwodnice - jego zdaniem - właśnie takie warunki mieszkania zapewniają.

"Z jednej strony poprawiają komunikację, usprawniają ruch, pozwalają na szybsze przemieszczanie się pojazdów przez dany region, daną miejscowość, ale z drugiej strony są też ogromną wartością dla mieszkańców, ponieważ +wyciągają+ w szczególności ten duży tranzytowy ruch - który widzimy na dk nr 74 - dzięki czemu jest bezpieczniej, spokojnie się żyje ze względu na mniejszą ilość hałasu, spalin" - zwrócił uwagę wiceminister infrastruktury.

Nawiązał również do drogi Via Carpatia, łączącej już Lublin z Rzeszowem. Jego zdaniem takie inwestycje są ważne także pod względem gospodarczym, dając możliwość otwarcia nowych terenów inwestycyjnych. "Czyli zainteresowanie inwestorów, żeby budować miejsca pracy, zapewniać przestrzenie do tego, aby całe społeczeństwa tych miejscowości mogły się rozwijać" - dodał Rafał Weber.

Zaznaczył, że środki z rządowych programów trafiają też do samorządów na budowę dróg lokalnych - powiatowych i gminnych, które pozwalają dotrzeć mieszkańcom do pracy, szkół, kościołów, ośrodków zdrowia. "To są drogi życia codziennego i one również są w orbicie zainteresowania rządu Prawa i Sprawiedliwości" - zaznaczył wiceminister infrastruktury.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował, że Lubelszczyzna jest jednym z największych beneficjentów środków rządowych dedykowanych na inwestycje w infrastrukturę. "W tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to już jest blisko 500 mln zł" - mówił Sprawka. Porównał, że w latach 2019-2023 do regionu trafiło 1,5 mld zł wsparcia tylko z tego Funduszu, a w latach 2011-2015 było to 350 mln zł.

"Jak doliczy się do tego Program obwodnic, Program Inwestycji Strategicznych, gdzie też są realizowane inwestycje drogowe, to w tym pięcioleciu województwo lubelskie otrzymało już ponad 6 mld zł inwestycyjnych dla samorządów. "Jest to skala kompletnie nieporównywalna (…) Rzeczywiście my czujemy tą strategię zrównoważonego rozwoju" - przyznał wojewoda.

Budowa obwodnicy Dzwoli wraz z rozbudową dk nr 74 rozpocznie się w połowie br. Inwestycja obejmuje budowę ok. 2,7 kilometrowego odcinka obwodnicy po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także odcinek obecnej dk nr 74 (o długości ok. 9,3 km) - od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola. Udostępnienie drogi kierowcom planowane jest w 2025 r.

Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań, dwóch rond oraz mostu. Inwestycję za ponad 190 mln zł zrealizuje konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner).

Obwodnica Goracja zostanie wybudowana za ok. 119 mln zł przez konsorcjum, którego liderem także jest firma Mosty Łódź, natomiast partnerem Antex II. "Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2024 roku, po otrzymaniu decyzji ZRID, która umożliwi wykonawcy rozpoczęcie prac budowlanych, a dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań" - podała GDDKiA.

Obwodnica Gorajca będzie drogą jednojezdniową, dwupasmową klasy GP o szerokości jezdni 7 metrów. Przebiegać będzie po nowym śladzie i będzie liczyć ok. 6,6 km. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego. Planowane są trzy skrzyżowania skanalizowane, trzy przejazdy bezkolizyjne i most w ciągu dk nr 74.

Obie inwestycje realizowane są ze środków rządowego Programu budowy 100 obwodnic. W jego ramach w woj. lubelskim powstanie siedem obwodnic. Pięć z nich (Janów Lubelski, Dzwola, Gorajec, Szczebrzeszyn, Zamość) o łącznej długości ponad 40 km powstanie w ciągu dk nr 74, łączącej trasę ekspresową S19 w Janowie Lubelskim z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. Pozostałe dwie planowane są w ciągu dk nr 82 (obwodnica Łęcznej) oraz w ciągu dk nr 63/76 - obwodnica Łukowa.