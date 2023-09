Ponad 40 godzin czekają w niedzielę kierowcy tirów na wyjazd z Polski do Ukrainy przez przejście w Dorohusku (Lubelskie). W kolejce stoi ok. 900 ciężarówek – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik podał, że ruch na wjeździe do Polski przez przejście w Dorohusku odbywa się płynnie. Według informacji strony ukraińskiej w kolejce elektronicznej zarejestrowanych jest 1,9 tys. pojazdów. Po polskiej stronie stoi ok. 900 tirów w 41-godzinnej kolejce. W ciągu nocnej zmiany w Dorohusku odprawiono 678 ciężarówek w obu kierunkach.

Po ukraińskiej stronie przejścia w Hrebennem stoi ok. 20 tirów, co przekłada się na 2 godziny oczekiwania na wjeździe do Polski. W kolejce elektronicznej zarejestrowanych jest 370 pojazdów. Na wyjazd do Ukrainy oczekuje ok. 500 pojazdów ciężarowych, tj. 35 godzin. Podczas ostatniej zmiany odprawiono na tym przejściu 257 ciężarówek w obu kierunkach.

Na polsko-ukraińskich przejściach w Zosinie i Dołhobyczowie odprawy odbywają się bez większych utrudnień; kierowcy czekają maksymalnie 2 godziny.

Na przejściu towarowym z Białorusią w Koroszczynie stoi ok. 550 tirów, tj. 18 godzin oczekiwania. Po białoruskiej stronie nie ma kolejki.

"W ciągu ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili łącznie 3,7 tys. pojazdów ciężarowych - 1,6 tys. na kierunku przywozowym i 2,1 tys. na kierunku wywozowym z Polski" - podał rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś.