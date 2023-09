Port Lotniczy Lublin obsłużył w sierpniu br. ponad 51 tys. pasażerów. To najlepszy wynik od otwarcia w grudniu 2012 r. – zakomunikował we wtorek rzecznik portu Piotr Jankowski.

Prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk wskazał, że sierpień był kolejnym udanym miesiącem dla lotniska. "Największy ruch na lotniskach przypada na okres wakacyjny, kiedy do regularnej siatki połączeń dołączają kierunki wakacyjne i czarterowe. To wtedy pasażerowie udają się najchętniej do kurortów morskich, co naturalnie ma swoje odzwierciedlenie w statystykach ruchu lotniczego" - wyjaśnił prezes Hawryluk, cytowany w komunikacie.

Jankowski podał, że w lipcu z lotniska skorzystało 48 498, a w sierpniu - 51 191 pasażerów, co stanowi najlepszy wynik w dotychczasowej historii Portu Lotniczego Lublin.

Uzasadniając rekordową frekwencję, rzecznik lotniska wskazał m.in. bardzo dobre przyjęcie przez mieszkańców Lublina i regionu rejsów do tureckiej Antalyi, Monastyru w Tunezji, chorwackiego Splitu, Burgas w Bułgarii nad Morzem Czarnym, włoskiego Bergamo, na grecką wyspę Rodos oraz do Gdańska. Natomiast od czerwca 2024 r. - zapowiedział Jankowski - do siatki połączeń dołączy grecka wyspa Kreta.

W ubiegłym roku lubelskie lotnisko zrealizowało 4,2 tys. operacji lotniczych i obsłużyło 330 tys. pasażerów.

Port Lotniczy Lublin pierwszych pasażerów przyjął 17 grudnia 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.