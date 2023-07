Ponad dobę czekają w sobotę kierowcy tirów na wyjazd z Polski do Ukrainy przez przejście w Hrebennem (Lubelskie). W kolejce stoi ok. 390 ciężarówek – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Rzecznik podał, że ruch na wjeździe z Ukrainy do Polski przez przejście w Hrebennem odbywa się płynnie. Według informacji strony ukraińskiej w kolejce elektronicznej zarejestrowanych jest 14 pojazdów. Po polskiej stronie stoi ok. 390 tirów w 25-godzinnej kolejce. W ciągu nocnej zmiany w Hrebennem odprawiono 315 ciężarówek w obu kierunkach.

W Dorohusku na wjeździe do Polski ruch odbywa się na bieżąco. W kolejce elektronicznej zarejestrowanych jest 309 tirów. Na wyjeździe do Ukrainy stoi 550 pojazdów, co przekłada się na 16 godzin oczekiwania. Podczas ostatniej zmiany odprawiono na tym przejściu 616 ciężarówek.

Na pozostałych przejściach z Ukrainą w województwie lubelskim, tj. w Zosinie i w Dołhobyczowie, ruch na wyjeździe z Polski odbywa się bez większych utrudnień. Kierowcy tirów czekają tam maksymalnie do 2-3 godzin.

Na przejściu towarowym z Białorusią w Koroszczynie do odprawy stoi ok. 400 tirów, tj. 12 godzin oczekiwania. Po białoruskiej stronie nie ma kolejki.

"Ostatniej doby funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej na towarowych przejściach granicznych w woj. lubelskim odprawili łącznie 3,5 tys. pojazdów ciężarowych - 1,3 tys. na kierunku przywozowym i 2,2 tys. na kierunku wywozowym z Polski" - podał rzecznik IAS w Lublinie Michał Deruś.