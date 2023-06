Lubelskie lotnisko obsłużyło w środę trzymilionowego pasażera; w tym roku w wakacyjnej siatce połączeń są m.in. Grecja, Tunezja, Turcja, Chorwacja, Bułgaria i Włochy - poinformował Port Lotniczy Lublin.

Jak podał rzecznik prasowy Portu Lotniczego Lublin (PLL) Piotr Jankowski, trzymilionowy pasażer przyleciał w środę przed godz. 10 z tureckiej Antalyi na pokładzie samolotu linii lotniczej Enter Air. Na lotnisku przywitał go prezes PLL Andrzej Hawryluk, który wręczył nagrodę niespodziankę: certyfikat, lotniskowe gadżety oraz voucher na 8 tys. zł do wykorzystania w biurze turystycznym.

Cytowany w komunikacie prezes Hawryluk wyraził satysfakcję z wyniku. "Chciałbym przede wszystkim podziękować naszym pasażerom za zaufanie, jakim nas obdarzają, korzystając z usług Portu Lotniczego Lublin" - powiedział prezes. Dodał, że lotnisko stara się "konsekwentnie budować atrakcyjną siatkę połączeń lotniczych, poszerzając z roku na rok ofertę połączeń wakacyjnych".

Informując o wakacyjnej ofercie lotniska, Jankowski przekazał, że połączeń jest więcej niż przed rokiem. "Od czerwca do siatki połączeń po raz pierwszy w historii portu dołączyły loty na grecką wyspę Rodos oraz do Monastyru w Tunezji. Przebojem są loty do tureckiej Antalyi, dokąd na wakacje można polecieć w tym roku, z kilkoma biurami podróży, aż cztery razy w tygodniu" - przekazał Jankowski, dodając, że z lotniska można także polecieć do chorwackiego Splitu, Burgas nad Morzem Czarnym czy włoskiego Bergamo oraz do Gdańska.

W ubiegłym roku - przypomniał rzecznik - port zrealizował 4,2 tys. operacji lotniczych i obsłużył 330 tys. pasażerów. Natomiast w sierpniu lotnisko obsłużyło rekordową w 10-letniej historii liczbę 47,8 tys. osób.

Port Lotniczy Lublin pierwszych pasażerów przyjął 17 grudnia 2012 r. Ma status lotniska międzynarodowego i może obsługiwać samoloty wielkości boeinga 767 czy airbusa A310. Port Lotniczy Lublin jest spółką akcyjną, której wyłącznymi akcjonariuszami są jednostki samorządu terytorialnego: województwo lubelskie, gmina Lublin, gmina miejska Świdnik i powiat Świdnik.