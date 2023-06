Prawie 31 mln zł wsparcia rządowego zostanie przeznaczone na budowę nowego mostu na rzece Wieprz. Chcemy, aby Polska była połączona nowoczesnymi przeprawami mostowymi - powiedział w piątek w Krasnymstawie (Lubelskie) wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Wiceminister podpisał w piątek w Krasnymstawie dokument potwierdzający przekazanie rządowego wsparcia dla budowy nowego mostu nad rzeką Wieprz. "Prawie 31 mln zł z programu Mosty dla Regionów trafi do inwestora, na ręce burmistrza Krasnegostawu na realizację tej inwestycji. Ta kwota stanowi maksymalną wartość, którą możemy desygnować na takie zadania; stanowi 80 proc. szacunkowej całości. Dzięki tym środkom oczekiwana przez mieszkańców Krasnegostawu inwestycja może zostać zrealizowana" - powiedział Weber. Jego zdaniem nowy obiekt mostowy rozwinie gospodarczo samo miasto, ale również powiat krasnostawski.

"Chcemy, aby Polska była połączona nowoczesnymi przeprawami mostowymi. Zdiagnozowaliśmy na początku tej kadencji wiele miejsc, które wymagają połączenia poprzez nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Krasnystaw jest jednym z takich miejsc" - dodał wiceszef MI.

Jak wyjaśnił, nowy most nad Wieprzem będzie częścią układu komunikacyjnego powstającego w tej części województwa lubelskiego. Jego zasadniczym elementem będzie droga S17 - przypomniał Weber.

"Na odcinku między Krasnymstawem a Zamościem jesteśmy w trakcie oceny ofert przetargowych na wykonanie tego zadania, natomiast czekamy na wydanie decyzji środowiskowych na odcinkach od Krasnegostawu do Piask (...). Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o rozwój komunikacyjny województwa lubelskiego poprzez duże projekty, jak S17, S12, S19" - ocenił wiceminister infrastruktury.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk podkreślił w rozmowie z mediami znaczenie budowy nowego mostu. Jak wyjaśnił, obecna przeprawa łącząca dwa brzegi rzeki uległa bardzo dużym zniszczeniom pod koniec lat 70. z powodu obfitych opadów deszczu, które naruszyły jej strukturę. "Od tamtej pory mieszkańcy i władze miasta zdawały sobie sprawę, że wielkimi krokami zbliża się moment, kiedy musimy myśleć o nowej przeprawie mostowej. Od początku lat 90. samorząd miasta starał się o to; teraz to się dzieje na naszych oczach" - powiedział Kościuk.

Przekazał, że przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym kwartale. Rozpoczęcie prac związanych z tą inwestycją planowane jest "na początku ostatniego kwartału br." - dodał burmistrz.

Nowy most na rzece Wieprz w Krasnymstawie połączy ul. Gawryłowa z ul. Nieczaja. Inwestycja obejmuje również budowę dróg dojazdowych od ul. Nieczaja do ul. Kaczej. Łączny koszt szacowany jest na ok. 38 mln zł, z czego prawie 31 mln zł pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Budowę mostu zaplanowano w latach 2024-2026.

Ministerstwo infrastruktury poinformowało w czerwcu br. o zatwierdzeniu listy zadań mostowych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W naborze ogłoszonym w 2023 roku łączna wysokość wsparcia dla ośmiu zadań realizowanych przez samorządy wyniosła 967 mln zł. Dofinansowanie zatwierdzone przez MI obejmuje 80 proc. kosztów realizacji zadań o całkowitej wartości ponad 1,2 mld zł.