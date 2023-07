W poniedziałek ruszyła budowa obwodnicy Chełma (Lubelskie), która będzie stanowić część drogi ekspresowej S12. 13-kilometrowy odcinek ma być gotowy w 2025 roku. Koszt inwestycji to ok. 442 mln zł ruszyła.

Podczas poniedziałkowej konferencji w Chełmie wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że budowa obwodnicy tego miasta jest częścią drogi ekspresowej S12. "Można powiedzieć, że jesteśmy na trasie dotrzymanego przez Prawo i Sprawiedliwość słowa. Otóż obiecaliśmy mieszkańcom Lubelszczyzny, że udrożnimy komunikacyjnie, transportowo ten region; że będziemy budować drogi szybkiego ruchu, które w sposób bezapelacyjny przyczynią się do rozwoju społecznego i gospodarczego województwa lubelskiego" - mówił w Chełmie Weber.

Zaznaczył, że dowodem na odpowiednie tempo realizacji drogi S12 jest symboliczne wbicie łopaty na budowie obwodnicy Chełma. "Dwa sezony budowlane i ta obwodnica będzie już funkcjonować" - uzupełnił wiceminister infrastruktury.

Zwrócił uwagę, że od listopada 2015 roku rząd przyspieszył dynamikę rozbudowy infrastruktury w województwie lubelskim. "Zapewnił środki finansowe - miliardy złotych na realizację Via Carpatia, S17 i S12"- wymienił.

Zdaniem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki za rządów koalicji PO-PSL mieszkańcy województwa lubelskiego "czuli się, jak takie brzydkie kaczątko". "Myślę, że podzielali to również mieszkańcy podkarpackiego i innych województw wschodniej Polski. Natomiast to, co się wydarzyło do 2015 roku to jest wręcz jakby przewrót kopernikański" - ocenił wojewoda.

Porównał, że od 2009 do 2015 roku z różnych programów ówczesny rząd przeznaczył 375 mln zł na drogi gminne i powiatowe w regionie, a w latach 2016-2023 to jest blisko 2 mld zł. "To wystarczy za porównanie, jak to wyglądało" - dodał.

Zwrócił ponadto uwagę na szczególne znaczenie drogi ekspresowej S12 po 24 lutego ub.r. "Jest to najważniejszy szlak transportu towarowego do przejścia drogowego w Dorohusku (z Ukrainą - PAP)" - wskazał wojewoda.

Obwodnica Chełma obejmuje budowę 13,5 kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej. Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. Powstaną cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód, 17 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej, 11 przejść dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego i obwód utrzymania drogi ekspresowej.

"Na budowie S12 trwają prace przygotowawcze: rozpoznanie saperskie, prace geodezyjne, a także inwentaryzacje dróg i budynków. Rozpoczęły się też procedury związane z wypłatą odszkodowań dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości" - podała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Chełma to część drogi ekspresowej S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku, która będzie miała w sumie ok. 75 km długości. 26 maja 2023 r. zostały podpisane umowy na realizację odcinków: Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk o łącznej długości 33 km. Wartość kontraktów przekracza 1,3 mld zł. Pod koniec czerwca 2023 r. GDDKiA zawarła umowę z wykonawcą na realizację odcinka S12 między Dorohuczą a Chełmem. Wartość zadania o długości 22,5 km wynosi 760 mln zł.

W komunikacie przekazano, że wraz z budową odcinka drogi ekspresowej Chełm - Dorohusk powstaną także drogi dojazdowe do obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Porozumienie w tej sprawie podpisali niedawno wojewoda lubelski i p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski. "Porozumienie obejmuje zaprojektowanie i budowę dróg do obsługi drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego terminala samochodowego w Okopach. Inwestycja zostanie sfinansowana przez wojewodę lubelskiego" - podała GDDKiA.