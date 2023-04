Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zboża technicznego z Ukrainy, które zostało sprzedane największym producentom mąki w kraju jako polskie zboże spożywcze - podała we wtorek "Rzeczpospolita".

"Rzeczpospolita" ustaliła, że śledztwo o oszustwo wielkich rozmiarów wszczęła Prokuratura Okręgowa w Zamościu po zawiadomieniu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Anna Rębacz cytowana w artykule wskazała, że postępowanie zostało wszczęte w sprawie doprowadzenia trzech podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej o wartości 1,5 mln zł.

"Nastąpiło to poprzez wprowadzenie w błąd osób ze spółek zbożowych co do kraju pochodzenia pszenicy" - przekazała prok. Rębacz. Jak dodała, w śledztwie dotąd nie postawiono zarzutów. W artykule wskazano, że od września do listopada 2022 r. firmy kupiły aż 1025 ton pszenicy, nie wiedząc, że pochodzi z Ukrainy.

Jak ustaliła "Rz", pokrzywdzonymi są trzy firmy z grupy największych krajowych młynarni, które kupiły pszenicę deklarowaną jako polska od firm pod Hrubieszowem. A naprawdę sprzedano im ukraińskie zboże, które wjechało do Polski jako techniczne, więc przeznaczone do spalenia lub na pellet.

"Prokuratura zabroniła nam ujawnienia nazw firm +z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa i ochronę pokrzywdzonych+. Wiemy, że jedna z nich nie użyła go do produkcji mąki" - podała gazeta.

Według gazety, to niejedyne takie śledztwo. "Po tym, gdy proceder zaczęli ujawniać rolnicy, państwowe inspekcje - sanitarna, handlowa, weterynaryjna i jakości handlowej - na wniosek wojewody lubelskiego zaczęły kontrolować importerów zbóż z Ukrainy. Wykryto, że jeden z nich 66 ton zboża technicznego sprzedał krajowym producentom pasz" - napisała "Rz".