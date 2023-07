GDDKiA podpisała umowę na budowę nowego mostu nad rzeką Wieprz w Łęcznej (Lubelskie). Prace na drodze krajowej nr 82 rozpoczną się jeszcze w sierpniu. Inwestycja będzie kosztować blisko 50 mln zł.

Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował w poniedziałkowym komunikacie o podpisaniu umowy na budowę nowej przeprawy przez rzekę Wieprz w Łęcznej w ciągu drogi krajowej nr 82.

Jak podano, w przetargu wpłynęło 10 ofert; najkorzystniejszą - na kwotę ok. 49,1 mln zł - złożyła firma Primost Południe. "Rozstrzygnięcie przetargu wydłużyło się, bo od wyboru oferty odwołała się firma Intop Warszawa. Po tym, jak odwołanie zostało oddalone przez KIO, podpisaliśmy umowę z wybranym wykonawcą" - wyjaśniła GDDKiA.

Nowy most powstanie obok istniejącego obiektu zbudowanego w 1966 roku i będącego już w złym stanie technicznym. "Most wybudujemy po lewej stronie obecnego, jadąc od Lublina w kierunku Łęcznej. Będzie szerszy od dotychczasowego, z jezdnią o szerokości 7 m, a po obu stronach powstaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,9 m. Zbudowane zostaną też ekrany akustyczne" - przekazano w komunikacie.

Odcinek objęty inwestycją będzie liczyć 455 metrów, przy czym sama długość mostu to ok. 100 m. Nowy obiekt będzie przystosowany do przenoszenia obciążeń do 50 ton.

GDDKiA poinformowała, że prace budowlane ruszą w sierpniu br. na podstawie wydanej przez wojewodę lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W pierwszym etapie będą to prace geodezyjne i inwentaryzacyjne, a także związane z organizacją zaplecza budowy. Następnie rozpoczną się roboty ziemne.

"W trakcie prowadzonych prac kierowcy będą mogli korzystać z obecnego mostu, dzięki czemu utrudnienia drogowe ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. Związane one będą m.in. z przejazdem ciężarówek na plac budowy" - dodano.

Stary most ma zostać rozebrany po oddaniu do użytku nowego obiektu. Zakończenie prac planowane jest w 2025 roku.