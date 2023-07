Wykonawca przekazał wojewodzie lubelskiemu wniosek o wydanie zezwolenia na budowę blisko 16-kilometrowego odcinka drogi S19 Kock – Lubartów; wartość inwestycji to ok. 390 mln zł - poinformował w środę lubelski oddział GDDKiA.

Jak podała GDDKiA, wydanie decyzji przez wojewodę umożliwi wykonawcy rozpoczęcie prac po wcześniejszym przekazaniu placu budowy.

"Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości" - poinformowała GDDKiA dodając, że postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził wojewoda lubelski.

"Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Na jej podstawie GDDKiA wypłaci odszkodowanie za przejęte nieruchomości" - podano.

Informując o inwestycji GDDKiA przekazała, że w ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa ok. 15,8 km drogi ekspresowej między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ. Trasa - podano - przebiegać będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Natomiast pozostałe 3 km prowadzić będą istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 19.

GDDKiA zapowiedziała, że na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Nowa droga od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. "Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej DK19" - zakomunikowano dodając, że przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

Jak wskazano, powstaną także m.in. drogi obsługujące przyległe tereny, wiadukty, kładki, przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt, ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

Inwestycja - zakomunikowała GDDKiA - realizowana jest przez konsorcjum firm Rubau Polska (lider) i Poltores w systemie projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wartość kontraktu to ok. 390 mln zł.

GDDKiA przypomniała, że droga ekspresowa S19 Via Carpatia w województwie lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Do użytku kierowców oddano dotąd sześć odcinków S19 w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Węglin do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina. W realizacji jest sześć odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km. Dla pięciu z nich do wojewody lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę (ZRID), dla jednego trwają prace projektowe.