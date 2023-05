PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego połączenia kolejowego między Lublinem a Łęczną oraz rewitalizację trasy Chełm – Włodawa – poinformowała w środę spółka. Koszt obu inwestycji realizowanych z programu Kolej Plus szacowany jest na ok. 1,2 mld zł.

O ogłoszeniu przetargów poinformowała w środowym komunikacie Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jak podała, budowa nowej, zelektryfikowanej linii kolejowej Lublin Lotnisko - Łęczna/LW Bogdanka zapewni mieszkańcom wygodny dojazd do stolicy województwa w ok. 40 minut.

"Łącznie w ramach projektu powstanie 25 km jednotorowej linii. Pociągi pojadą z maksymalną prędkością 120 km/h i zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach - Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna, Stara Wieś, Turowola, Puchaczów, Bogdanka" - wymieniła Znajewska-Pawluk.

Natomiast rewitalizacja trasy między Chełmem a Włodawą obejmuje odnowienie ok. 41 km linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm - Okuninka Białe oraz budowę ok. 10 km jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy. "Czas przejazdu między Włodawą a Chełmem wyniesie ok. 53 min. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii"- dodano w komunikacie.

W ramach prac planowana jest modernizacja dziewięciu przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto.

Koszt obu inwestycji szacowany jest na ok. 1,2 mld zł. Projekty mają powstać do końca 2026 r., a budowa rozpocznie się w 2027 r.

W informacji prasowej podkreślono, że województwo lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu Kolej Plus - łączna wartość pięciu projektów w regionie wynosi ok. 3,5 mld zł. Dotyczą one utworzenia nowego połączenia kolejowego Lublin - Łęczna/KWK Bogdanka, rewitalizacji połączenia Chełm - Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa, elektryfikacji linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec - Zamość Szopinek wraz z odbudową i elektryfikacją łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada, budowę linii kolejowej Szastarka - Janów Lubelski - Biłgoraj oraz elektryfikację linii Łuków - Lublin Północny.

Jak podała spółka, program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Ma on wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.