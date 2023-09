Za około 11 mln zł, w tym 8 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu, powstało nowe przedszkole w Niedrzwicy Dużej. Blisko 200 dzieci będzie mogło korzystać z ośmiu nowoczesnych sal zabaw. Wewnątrz są również kuchnia i gabinety specjalistów.

Obecny na uroczystości otwarcia nowego przedszkola w Niedrzwicy Dużej szef MEiN Przemysław Czarnek przypomniał, że inwestycja była możliwa dzięki ponad 8 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu. Dodał, że wójt gminy Niedrzwica Duża złożył również wniosek dotyczący środków na doposażenie tej placówki.

"Mogę powiedzieć, że wniosek na ćwierć miliona złotych został bardzo pozytywnie rozpatrzony" - zapewnił minister.

Szef MEiN wyraził zadowolenie, że państwo polskie ma dzisiaj pieniądze na taki cel. "Tych pieniędzy jest bardzo dużo. Łącznie 13,7 mld zł w ciągu tych ostatnich lat na inwestycje oświatowe, samorządowe, w infrastrukturę edukacyjną" - sprecyzował, dodając, że przed oświatą stoi jeszcze wiele wyzwań.

Odnosząc się do podobnych inwestycji jak ta w Niedrzwicy Dużej, ocenił, że "to nie dzieje się z niczego".

"To się dzieje ze świadomości obowiązków wobec wspólnoty, narodu, ojczyzny (…) W takim duchu trzeba wychowywać młode pokolenia po to, żeby oni żyli w co najmniej takim dobrym świecie, w jakim nam przychodzi żyć dzisiaj" - mówił Czarnek.

Podkreślił, że infrastruktura jest potrzebna, ale najważniejszy - w jego opinii - jest proces wychowawczy.

"To przekazywanie od najmłodszych lat - tym dzieciom, tutaj w Niedrzwicy - że są uczestnikami wielkiej sztafety pokoleń (…). Ona trwa i pięknie wygląda to przejmowanie pałeczki przez młode pokolenia w Niedrzwicy" - zauważył szef MEiN.

Dyrektor przedszkola Zofia Gąska poinformowała, że do przedszkola uczęszcza 180 dzieci. Inwestycja kosztowała ok. 10 mln zł. Wewnątrz jest osiem nowoczesnych sal, duża kuchnia, gabinety specjalistów, np. logopedy, psychologa i pedagoga.