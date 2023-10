Poprawa infrastruktury transportowej, inwestycje w efektywność energetyczną, rozwój zrównoważonej turystyki - to niektóre założenia programu rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-30, które przedstawiono w czwartek w Tomaszowie Lubelskim.

Szef KPRM Marek Kuchciński uczestniczył w czwartek w Tomaszowie Lubelskim w prezentacji założeń do rządowego programu rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030. Jak wyjaśnił, jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców wypracowana w toku rozmów i spotkań z nimi, a także z samorządowcami, przedsiębiorcami i instytucjami.

Kuchciński zapowiedział, że w ramach programu planowana jest m.in. poprawa infrastruktury transportowej, zielona i niebieska infrastruktura dla ochrony środowiska naturalnego, inwestycje w efektywność energetyczną, stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej turystyki, współpraca przygraniczna i promocja relacji dobrosąsiedzkich.

"Trzeciego października rząd podjął decyzję o zwiększeniu budżetu programu z 300 do 500 mln zł (...) Uznaliśmy, że postawimy sobie ambitny cel, żeby przy okazji tego programu doprowadzić w ciągu kilku najbliższych lat do tego (...),żeby wszędzie był dostęp do czystej wody, żeby była kanalizacja, oczyszczalnie ścieków" - przekazał szef KPRM.

Zaznaczył, że uruchomienie programu planowane jest na początku przyszłego roku. Według zapowiedzi ma on trwać do 2030 roku. "W pierwszym roku planujemy z tego budżetu wydać 100 mln zł, w następnych latach po 65-75 mln zł. Program będzie prowadzony przez wojewodów pod nadzorem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej" - poinformował Kuchciński dodając, że samorządy będą mogły uzyskać na wskazane inwestycje do 80 proc. dofinansowania.

Z rządowego projektu uchwały wynika, że program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszaru Wschodnich Karpat i Roztocza poprzez stworzenie trwałych podstaw umożliwiających przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego i klimatu.